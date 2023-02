Schweden-Spiel in Duisburg: Tageskassen öffnen ab 16.45 Uhr

Am heutigen Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) starten die deutschen Vizeeuropameisterinnen in Duisburg gegen das Topteam aus Schweden in ihr WM-Jahr. Das direkte Duell des Weltranglistenzweiten gegen den Weltranglistendritten verspricht einen hochklassigen Härtetest im Hinblick auf die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Die Tageskassen öffnen heute an der Ticketbox Nordwest mit Stadionöffnung ab 16.45 Uhr. Um Wartezeiten zu vermeiden wird empfohlen, Tickets noch bis zum Anpfiff über das DFB-Ticketportal per Print@Home zu erwerben.

Tickets in unterschiedlichen Kategorien

Sitzplatzkarten in den noch zur Verfügung stehenden Kategorien kosten zwischen 15 und 20 Euro (ermäßigt 10 bis 15 Euro). Stehplatztickets sind für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro.

Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person (im Stehplatzbereich 6 Euro pro Person) und sind für alle Gruppen ausschließlich im Ticketportal buchbar (sofern verfügbar).

[as]