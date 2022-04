Schult reist angeschlagen ab

Almuth Schult kann am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) aufgrund von Schulterbeschwerden nicht am WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Belgrad gegen Serbien teilnehmen. Die Torfrau vom VfL Wolfsburg tritt deshalb schon am heutigen Sonntag die Heimreise an.

Die DFB-Auswahl hatte am Samstag mit Portugal nach einer souveränen Leistung den stärksten Gegner in der Qualifikation zur WM in Australien und Neuseeland mit 3:0 geschlagen. Mit einem weiteren Sieg kann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das WM-Ticket vorzeitig buchen.

[as]