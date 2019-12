Schulfußball-Projektwoche begeistert alle

Am Ende einer sehr arbeitsintensiven, lehr- und abwechslungsreichen Schulfußball-Projektwoche an der Grund- und Mittelschule in Haibach (Unterfranken) waren alle begeistert: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und der Fußballverein SV Alemannia Haibach halfen mit, dass die erstmals vom DFB angebotene Projektwoche im Rahmen von "DFB macht Schule vor Ort" zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Höhepunkt der Woche war die große Abschlussveranstaltung in der mit 700 Gästen vollbesetzten Sporthalle. Das kurzweilige und farbenprächtige Programm bot einen bunten Blumenstrauß des Sports in Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule, gespickt mit zwei Weltklasse-Darbietungen professioneller Rope Skipper und eines Freestylers. Absoluter Star bei den Kids war DFB-Maskottchen Paule, der sich sichtlich wohl fühlte inmitten der 450 Schülerinnen und Schülern.

Während in den vier Tagen zuvor, in den Sporthallen gedribbelt, gepasst und möglichst viele Tore erzielt werden sollten, wurde in den Klassenzimmern, der Schulküche und den Werkräumen, das DFB-Modul: "Fußball erLEBEN" großartig umgesetzt. Hier betrachteten die Lehrkräfte mit den Schülerinnen das Thema Fußball aus den verschiedensten Blickwinkeln und Facetten: Ein Schwerpunktthema war gesunde und sportgerechte Ernährung. Es wurde recherchiert, Rezepte zusammengestellt, am Herd ausprobiert und dann in den Pausen und am Abschlusstag zum Verzehr angeboten.

DFB-Fußballabzeichen und Schnuppertraining

Eine andere Klasse beschäftigte sich mit dem Thema "Fair Trade" und Kinderarbeit, andere Klassen entwarfen Trikots, Schlüsselanhänger mit Fußballmotiven, beschäftigten sich mit der Frauen- und Männernationalmannschaft des DFB und jede Klasse der Grundschule malte ihre Fahne für die Abschlussveranstaltung.

Während die Schülerinnen und Schüler bei zwei Fußballturnieren, dem DFB-Fußballabzeichen und dem Schnuppertraining mit dem Fußballverein Alemannia Haibach ins Schwitzen kamen, hatten die Lehrkräfte und Erzieherinnen bei ihren Fortbildungen "Spielen und Bewegen mit Ball" sowie "Spielen, Erfahren, Erleben", das bundesweit schon von fast 40.000 Lehrkräften und Erzieherinnen genutzt wurde, einen riesigen Spaß.

Zum 100-jährigen Jubiläum des SV Alemannia Haibach unterzeichneten die Grundschule und der Verein erstmals einen Kooperationsvertrag zu einer Fußball-Arbeitsgemeinschaft, ganz nach dem Schulfußball-Motto: "Bring Zukunft ins Spiel".

[ws]