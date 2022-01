Sportprogramme: mehrmals in der Woche in Kindergärten und Schulen unterwegs

Schule und Verein: Nachwuchs ist Zukunft

2022 wird ein besonderes Jahr. Sepp Herberger würde seinen 125. Geburtstag feiern. Der "Chef" wurde am 28. März 1897 geboren. Auf den Tag genau 125 Jahre später werden kommendes Frühjahr die Sepp-Herberger-Urkunden in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin vergeben. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wird das Preisgeld auf 125.000 Euro erhöht. Die Auszeichnung wird alljährlich an Akteure des organisierten Fußballs für beeindruckendes ehrenamtliches Engagement verliehen. Die Feierstunde am 28. März 2022 wird über #dabeiTV bei MagentaTV live übertragen.

Engagierte Fußballorganisationen und Justizeinrichtungen können sich ab sofort online um die begehrte Auszeichnung in den Kategorien "Handicap-Fußball", "Resozialisierung", "Fußball Digital", "Schule und Verein" und "Sozialwerk" ("Horst-Eckel-Preis") bewerben - und zwar bis zum 16. Januar 2022.

Zusammenspiel zwischen Schulen und Vereinen wird belohnt

In einer Serie auf DFB.de stellen wir die drei Erstplatzierten aus dem Jahr 2021 in den verschiedenen Kategorien vor - sozusagen als Anregung für Ihre eigene Bewerbung! Heute: Schule und Verein. In dieser Kategorie werden Initiativen im Zusammenspiel zwischen Schulen/Kindergärten und Vereinen mit Geldpreisen im Gesamtwert von 25.000 Euro ausgezeichnet. Beispielsweise organisiert ein Fußballverein ein Turnier für Schulen oder ein Vereinstrainer betreut in einer Schule oder in einem Kindergarten Fußball-AGs.

Vielleicht zählt auch Ihr Verein zu den Gewinnern 2022? Das geht nur, wenn Sie sich bewerben. Nutzen Sie die Gelegenheit. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie hier.

1. Platz im Jahr 2021: TSV Buchen

Der Verein aus dem Badischen Fußballverband hat inzwischen 24 Kooperationen mit Schulen und Kindergärten aus der Region ins Leben gerufen. Seit neun Jahren engagiert sich der Klub in diesem Bereich sehr stark - und hat seitdem zahlreiche neue Mitglieder an sich binden können. Die Nachwuchssorgen haben sich damit vorerst erledigt.

Zwei FSJler sind teilweise mehrmals in der Woche in sieben Kindergärten und 17 Schulen unterwegs, um Sportprogramme anzubieten. In den Kindergärten sind das meist sogenannten Ballschulen, in denen die Kinder erste Erfahrungen mit dem Ball machen können. Aber es geht bei dem Programm explizit nicht nur um Fußball. In dieser Altersklasse ist es das Ziel, den Jungs und Mädchen Spaß am Spiel mit dem Ball zu vermitteln. In den Grund- und weiterführenden Schulen ist das Angebot meist spezifischer, um die Interessen genauer fördern zu können. Der TSV Buchen ist gerüstet für die Zukunft - dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen Verein und den Schulen.

2. Platz im Jahr 2021: FC Nordost Berlin

Seit September 2020 hat der Verein aus der Hauptstadt sein Angebot an Fußball-AGs in Schule und Bewegungsstunden in Kindertagesstätten deutlich ausgeweitet. Nachdem die Verantwortlichen bereits drei Mädchen-Fußball-AGs in Grundschulen organisiert hatten, sind im Bezirk Marzahn-Hellersdorf drei neue Grundschulen mit Angeboten für die erste bis vierte Klasse und vier Kindertagesstätten mit Sportstunden hinzugekommen. Ziel dieser Angebote ist es, dem Bewegungsmangel der Kinder entgegenzuwirken und ihnen die Freude an der Aktivität zu vermitteln. In den Grundschulen steht auch das Heranführen der Kinder an den Fußball im Blickpunkt.

3. Platz im Jahr 2021: BSV Nordstern Radolfzell

Beim BSV Nordstern Radolfzell (Südbadischer Fußballverband) hat man sich ein Zitat von Friedrich Schiller zum Motto gesetzt. Und das lautet: "Ein Kind ist nur ein Kind, wenn es spielt”. Deshalb kooperiert der Verein mit mehreren Grundschulen in der direkten Umgebung. Dort bieten ausgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter verschiedene Fußball- und Ballspiel-AGs an, auch speziell für Mädchen. Darüber hinaus wird regelmäßig ein Grundschulturnier geplant und durchgeführt, an dem ungefähr 360 Kinder in 26 Mannschaften teilnehmen.

[sw]