Musste sich in Isolation begeben: Angreiferin Lea Schüller

Schüller positiv auf Covid-19 getestet

Nationalspielerin Lea Schüller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Angreiferin vom FC Bayern München verspürt nur leichte Symptome. Sie wurde umgehend isoliert. Über eine Rückkehr in das EM-Turnier wird je nach Verlauf entsprechend den medizinischen Vorgaben und in enger Rücksprache mit der UEFA entschieden.

Die DFB-Auswahl trifft am Dienstag (ab 21 Uhr MESZ, live in der ARD) im zweiten EM-Gruppenspiel in Brentford auf Spanien. Ihr Auftaktspiel hatte sie gegen Dänemark mit 4:0 gewonnen, Lea Schüller dabei das 2:0 erzielt.

[as]