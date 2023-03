Schüller köpft FC Bayern zum Hinspielsieg

Halbfinale zum Greifen nah: Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Viertelfinale der Women's Champions League knapp gewonnen und hat gute Chancen, die Runde der letzten Vier zu erreichen. In der gut gefüllten Allianz Arena setzte sich das Team von Alexander Straus 1:0 (1:0) gegen den FC Arsenal aus London durch.

Der Bundesligist hatte schon vor der Partie angekündigt, ein Feuerwerk abbrennen zu wollen - und die Münchnerinnen ließen ihren Worten Taten folgen. Mit hohem Pressing und enormen Offensivdrang stellte der FC Bayern die gegnerische Abwehr in den ersten Minuten vor große Probleme, verpasste es jedoch, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen. In der Folge kam Arsenal zwar besser ins Spiel, der erste Treffer gelang aber dennoch den Gastgeberinnen. Nach einer Flanke von Maximiliane Rall stieg Lea Schüller (39.) am höchsten und nickte zum verdienten 1:0 ein.

Mit Glück, Kampf und Leidenschaft zum Heimsieg

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Engländerinnen deutlich formverbessert und hatten mehrere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Die beste Chance bot sich Caitlin Foord, die in der 52. Minute den Außenpfosten traf. Mit Kampf und Leidenschaft brachte der FC Bayern das Ergebnis aber über die Zeit.

Durch den Heimerfolg haben sich die Bayern vor dem Hinspiel am nächsten Mittwoch (ab 21 Uhr, live bei DAZN) im Emirates Stadium eine gute Ausgangslage erspielt. In einem möglichen Halbfinale (22./23. April und 29./30. April) würde der FCB entweder auf Paris Saint-Germain oder auf Ligakonkurrent VfL Wolfsburg treffen. Das Finale geht am 3. Juni in Eindhoven über die Bühne.

[sid/mha]