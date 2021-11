Schüller ist "Spielerin des Türkei-Spiels"

Lea Schüller hat beim 8:0 gegen die Türkei in der WM-Qualifkation wieder einmal ein Feuerwerk abgebrannt. Schon in der ersten Spielminute forcierte die 23 Jahre alte Stürmerin vom FC Bayern ein Eigentor - und entschied das Spiel durch einen Doppelpack in den Minuten 10 und 11 frühzeitig. In der zweiten Halbzeit steuerte sie noch eine Torvorlage (62.) und ihr drittes Tor (67.) bei.

Die logische Folge: Die Fans haben Schüller mit ordentlichem Vorsprung auf Platz zwei zur Spielerin des Spiels in Braunschweig gewählt. 50,3 Prozent der Stimmen entfielen auf die Dreierpackerin. Jule Brand mit 27,7 Prozent und Klara Bühl mit 5,0 Prozent landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Schon im September konnte Lea Schüller sich zweimal den Titel "Spielerin des Spiels" sichern: Sowohl im ersten WM-Qualispiel gegen Bulgarien als auch beim 5:1-Sieg gegen Serbien überzeugte sie die Fans.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

[dfb]