Eine "Maschine" mit "Qualitäten in der Box": Lea Schüller liefert gegen Serbien Gala ab

Schüller ist "Spielerin des Serbien-Spiels"

Ihre Mutter war "ein bisschen sprachlos", Kapitänin Alexandra Popp würdigte sie als "Maschine" und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schwärmte von ihren "Qualitäten in der Box". Lea Schüller hat beim 5:1 gegen Serbien in der WM-Qualifkation eine Gala abgeliefert. Ob per Kopf oder Fuß - gleich vier Tore erzielte die 23 Jahre alte Stürmerin von Meister Bayern München - und war einfach nicht zu stoppen.

Die logische Folge: Die Fans haben Schüller zur Spielerin des Spiels in Dresden gewählt. Und das mit haushohem Vorsprung. 74,9 Prozent der Stimmen entfielen auf die Vierfachtorschützin. Lina Magull mit 5,7 Prozent und Jule Brand mit 5,3 Prozent landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Bereits im ersten WM-Qualispiel gegen Bulgarien stand Lea Schüller in der Gunst der Fans ganz vorne, nun also ihr Doppelpack nach dem Viererpack.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

