Schottland erkämpft sich Remis in England

Schottland erkämpfte sich beim 0:0 im verregneten Wembley-Stadion einen Punkt gegen Inselnachbar England. Für Schottland ist es der erste Punkt bei einer Europameisterschaft-Endrunde seit 1996. England muss somit Dienstag (ab 21 Uhr, live im Ersten und bei MagentaTV) gegen Tschechien gewinnen, um die Gruppe D der UEFA EURO 2020 zu gewinnen. Schottland benötigt gleichzeitig einen Sieg gegen Kroatien, um realistische Chancen auf das Weiterkommen zu haben.

Die erste Chance der Partie gehörte den Schotten: Stephen O'Donnell flankte den Ball von der rechten Seite flach in den englischen Strafraum und Che Adams schloss aus kurzer Distanz ab (4.). Declan Rice konnte den Schuss im Fünfmeterraum blocken und verhinderte so das Gegentor. Nach dieser Chance wurde England gefährlicher, John Stones traf nach einer Ecke per Kopf den Pfosten (11.) und Mason Mount verfehlte das Tor aus nicht einmal fünf Metern (13.). Doch Schottland ärgerte die "Three Lions" weiter: Nach einer Flanke von Kieran Tierney fasste O'Donnell sich ein Herz und prüfte Jordan Pickford per Direktabnahme. Der englische Torhüter tauchte ab und wehrte den strammen Schuss mit der rechten Hand ab (30.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war England wieder am Zug: Mount scheiterte in Minute 48 aus der Distanz an David Marshall. In der 63. Minute rettete Reece James England vor dem Rückstand, indem er einen Schuss von Lyndon Dykes nach einer schottischen Ecke auf der Torlinie wegköpfte. Pickford schaute diesem Schuss nur hinterher. Auch in der verbleibenden zweiten Halbzeit kommt von England zu wenig nach vorne und so musste sich der Favorit auf den Gruppensieg mit einem Punkt zufrieden geben.

[sid]