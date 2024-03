Schon 20.000 Tickets fürs Finale verkauft

Ein nächster Schritt: Für das Pokalhighlight am 9. Mai 2024 sind bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft worden. Noch nie wurden für das an Christi Himmelfahrt stattfindende DFB-Pokalfinale zu diesem Zeitpunkt so viele Tickets verkauft. Beim letzten Pokalendspiel in der Domstadt sorgten 44.808 Fans im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion für einen Zuschauer*innenrekord.

Los geht es am 9. Mai schon weit vor Anpfiff. Früh morgens starten zahlreiche Fußballturniere des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Ab 11.11 Uhr beginnt auf den Stadion-Vorwiesen traditionell das große Fan- und Familienfest mit abwechslungsreichem Programm auf der Großen Musikbühne und der Fanfestmeile.

Halbfinale steigt Ende März

Vier Teams sind noch im Rennen um die Finalteilnahme. Der Deutsche Meister FC Bayern München, Titelverteidiger VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und die SGS Essen haben sich für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Die erste der zwei noch ausstehenden Halbfinalbegegnungen findet am Samstag, 30. März (ab 13 Uhr, live bei Sky), zwischen dem Seriensieger VfL Wolfsburg und der SGS Essen statt. Einen Tag später, am Sonntag, 31. März (ab 15.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), empfängt der Bundesligaerste FC Bayern München den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt.

Karten für das Highlight im Rhein-Energie-Stadion sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets sind ausschließlich über den Fußball-Verband Mittelrhein erhältlich.

[ag]