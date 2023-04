Schon 16.000 Vorregistrierungen für Volunteer-Programm

Riesiges Interesse: Rund 16.000 Freiwillige haben bisher ihre Bereitschaft zu einer Mitwirkung im Volunteer-Programm der UEFA EURO 2024 in Deutschland hinterlegt. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in den zehn Host Cities Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart statt. Erstmals führen die UEFA und die zehn Host Cities ein gemeinsames Volunteer-Programm durch. Die Freiwilligen werden in und um die Stadien in mehr als 25 Einsatzbereichen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz einen wesentlichen Beitrag zu dem Erfolg der Heim-Europameisterschaft leisten.

Celia Sasic, DFB-Vizepräsidentin und Botschafterin der UEFA EURO 2024, sagt: "United by Football heißt das Motto der EURO 2024. Sie wird also dann ein Erfolg, wenn es ein Turnier für alle wird. Die vielen Registrierungen geben mir dafür ein sehr gutes Gefühl. Sie belegen: Nach wie vor engagieren sich Menschen in Deutschland aus freien Stücken für eine gute Sache, das ist eine tolle Leistung. Wir wollen das Ehrenamt, die Basis des Fußballs, den Kitt für unser Land, mit der EURO 2024 stärken. Und wir wollen gemeinsam ein großes Fest feiern."

Startschuss für Bewerbungsphase am 14. Juni

Um allen Interessenten einen Überblick zu bieten, wurde nun die offizielle Webseite gelauncht. Unter euro2024volunteers.com sind ab sofort alle Informationen zum Volunteer-Programm, FAQs und eine Übersicht zu möglichen Einsatzbereichen verfügbar. Auch die Vorregistrierung, die für Bewerbende exklusive Vorabinformationen bietet, kann bis Ende Mai über die Webseite vorgenommen werden.

Der offizielle Startschuss für die Bewerbungsphase fällt am 14. Juni 2023, ein Jahr vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels in München. Ab diesem Zeitpunkt haben alle Interessenten die Möglichkeit, ihre Bewerbung einzureichen und Teil der UEFA EURO 2024 in Deutschland zu werden.

Auf einer separaten Bewerberplattform, die den Interview- und Auswahlprozess abdeckt, stehen Einsatzbereiche von Akkreditierung über Fan Zone bis hin zu Ticketing zur Verfügung. Um allen Interessenten einen reibungsfreien Ablauf zu garantieren, ist für die Webseite sowie für die Bewerbungsplattform eine digitale Assistenzsoftware für Barrierefreiheit im Einsatz. Mehr Hintergrundeinblicke zum Volunteer Programm erhalten alle Interessenten auch über extra eingerichtete Social-Media-Kanäle. Bei Facebook und Instagram können unter @euro2024volunteers Einblicke in die "Volunteer Journey" gewonnen werden.

