Schommers neuer Trainer in Kaiserslautern

Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Cheftrainer: Boris Schommers tritt die Nachfolge von Sascha Hildmann an, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Trainingsleitung am Betzenberg. Unterstützt wird er vom ebenfalls neuen Co-Trainer Kevin McKenna.

Der 40 Jahre alte Schommers begann seine Trainerkarriere im Jahr 2006 in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln, in der er sich immer weiter nach oben arbeitete und von 2010 bis 2013 die U 17 und anschließend von 2013 bis 2017 die U 19 betreute. In der Saison 2010/2011 gewann er dabei mit den "Geißböcken" die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Mit der U 19 wurde er zweimal Vizemeister der A-Junioren-Bundesliga West.

Zuletzt war Boris Schommers zwei Jahre lang für den 1. FC Nürnberg tätig, mit dem er als Co-Trainer von Michael Köllner in die Bundesliga aufstieg. In der zurückliegenden Spielzeit 2018/2019 betreute er den FCN außerdem 13 Spiele lang als Interimstrainer in der höchsten deutschen Spielklasse, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern.

Gemeinsame Trainer-Vergangenheit bei Kölns U 19

Der langjährige Bundesliga-Profi Kevin McKenna, der während seiner aktiven Karriere 112 Bundesliga- und 98 Zweitligaspiele für den FC Energie Cottbus und den 1. FC Köln bestritt und dabei vier Aufstiege in die Bundesliga feiern konnte, arbeitete seit dem Jahr 2014 als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, hauptsächlich als Co-Trainer der U 19 und der zweiten Mannschaft. Von 2014 bis 2017 bildete der Kanadier bei der Kölner U 19 bereits ein Trainerteam mit Boris Schommers.

Schommers und McKenna werden am heutigen Donnerstag erstmals das Training beim 1. FC Kaiserslautern leiten und am Samstag (ab 14 Uhr, live auf Magenta Sport) im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ihr Debüt an der Seitenlinie der "Roten Teufel" geben.