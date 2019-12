Will mit der U 19 das EM-Ticket lösen: Oscar Schönfelder (l.)

Schönfelder: "Eine Frage der Mentalität"

Beim Vier-Nationen-Turnier in Nordirland überzeugte die U 19-Nationalmannschaft in ihrem Auftaktspiel gegen Portugal mit einem 2:1. Der 18 Jahre alte Offensivspieler Oscar Schönfelder spricht im DFB.de-Interview mit Mitarbeiterin Anna-Lena Faller über die Vorbereitung auf die kommenden EM-Qualifikationsspiele und seine persönlichen Ziele fürs nächste Jahr.

DFB.de: Herr Schönfelder, die Mannschaft hat das erste Spiel des Vier-Nationen-Turniers 2:1 gewonnen. Wie haben Sie das Spiel gegen Portugal erlebt?

Oscar Schönfelder: Es war ein sehr temporeiches Spiel. Trotzdem konnten beide Mannschaften zu Beginn der ersten Halbzeit relativ wenige Torchancen herausspielen. Erst nach und nach haben wir mehr Zugriff bekommen und uns auch Tormöglichkeiten kreiert. Insgesamt können wir mit der ersten Halbzeit gegen diesen starken Gegner zufrieden sein. Der Elfmeter gegen uns war etwas unglücklich, aber wir haben uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Zum Schluss konnten wir durch zwei gelungene Standardsituationen das Ergebnis doch noch wenden.

DFB.de: Wie gelang der Mannschaft diese Spielwendung?

Schönfelder: Das war eine Frage der Mentalität. Es war nicht einfach, nach dem 0:1-Rückstand zurück ins Spiel zu finden, aber wir haben Moral bewiesen. Auch die eingewechselten Spieler haben in der zweiten Halbzeit neue Impulse gebracht, um das Spiel zu drehen.

DFB.de: Das Spiel gegen Portugal wurde aufgrund von heftigen Regenfällen von Dienstag auf Mittwoch verlegt. Wie ist die Mannschaft mit der Situation umgegangen?

Schönfelder: Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Spiel verlegt wird, trotzdem konnten wir mit der Situation gut umgehen. Wir haben den "freien" Tag genutzt, um noch einmal zu trainieren und uns weiter auf Portugal vorzubereiten.

DFB.de: Das nächste Spiel gegen Norwegen steht am Freitag an. Was erwarten Sie von Ihrem Gegner?

Schönfelder: Norwegen ist ein sehr robuster Gegner, der im ersten Spiel klar 3:0 gegen Nordirland gewinnen konnte. Die Mannschaft spielt mit hoher Qualität und wird uns fordern.

DFB.de: Inwiefern unterscheidet sich die norwegische Mannschaft zu Ihrem letzten Gegner Portugal? Worauf fokussieren Sie sich in der Vorbereitung?

Schönfelder: Meiner Meinung nach sind die Portugiesen der spielstärkste Gegner im Turnier. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Spiel gegen Norwegen mehr Ballbesitz haben werden, weshalb wir uns im Training darauf fokussieren, unsere Abschlüsse noch besser auszuspielen und zu verwerten.

DFB.de: Hat sich die Mannschaft ein sportliches Ziel für das Turnier gesteckt?

Schönfelder: Unser Anspruch ist es, das Turnier zu gewinnen.

DFB.de: Das UEFA-Turnier findet in Nordirland, dem Gastgeber der EM 2020, statt. Ist dieses Turnier ein guter Gradmesser für die verbleibenden EM-Qualifikationsspiele und die kommende EM?

Schönfelder: Auf jeden Fall. Wir können uns hier als Mannschaft nochmals einspielen und Selbstvertrauen sammeln für die EM-Quali im März. Auch dort werden uns starke Gegner erwarten. Und falls wir uns qualifizieren sollten, dann haben wir schon einmal einen Eindruck über die Bedingungen in Nordirland. Das ist sicherlich ein Vorteil.

DFB.de: Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Was sind Ihre persönlichen Ziele für das kommende Jahr?

Schönfelder: Im Vordergrund steht zum einen die EM-Qualifikation, die wir erfolgreich beenden möchten, um das EM-Ticket zu lösen. Zum anderen fokussiere ich mich darauf, im Verein eine starke Saison zu spielen, so dass wir um die Meisterschaft mitspielen können.

