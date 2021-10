DFB-Trainer Christian Wück: "Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt"

Spannendes Duell am Dienstag: DFB-Auswahl siegt knapp in der Schweiz

Schnelles Wiedersehen mit der Schweiz

Den ersten Test in der Schweiz haben die U 16-Junioren in Bad Zurzach unweit der deutschen Grenze am Dienstag bestanden. Nun steht für die DFB-Auswahl heute (ab 15 Uhr) auf demselben Platz ein weiteres Duell mit den Eidgenossen auf dem Plan.

"Wir haben 22 Spieler mitgenommen. Nun werden die anderen elf Spieler von Beginn an zum Einsatz kommen, sodass jeder einmal in den Genuss der Nationalhymne kommt", sagt DFB-Trainer Christian Wück vor dem zweiten Duell. "Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. Wir hoffen, den zweiten Sieg einzufahren."

Im Vergleich zu den beiden Unentschieden gegen Österreich im September hatte sich Wück für einen komplett anderen Kader entschieden. Im November kommt die U 16 dann zu einem weiteren Lehrgang mit zwei weiteren Länderspielen in der Tschechischen Republik am 11. und 14. November zusammen.

[dfb]