Schmitt neuer Trainer bei Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena, Schlusslicht in der 3. Liga, ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Rico Schmitt tritt die Nachfolge von Lukas Kwasniok an, der Ende September von seinen Aufgaben entbunden worden war. Schmitt unterschrieb bei den Thüringern einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich beim Klassenverbleib automatisch verlängert. Nach elf Spieltagen steht für Jena ein Punkt zu Buche. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zwölf Zähler.

Rico Schmitt ist in der 3. Liga kein Unbekannter. Der 51-Jährige stand noch in der vergangenen Saison für 16 Spiele beim VfR Aalen an der Seitenlinie, konnte den Abstieg in die Regionalliga Südwest aber nicht mehr verhindern. Anschließend trennten sich die Wege.

Wesentlich erfolgreicher verlief das Engagement für den in Chemnitz geborenen Fußball-Lehrer beim FC Erzgebirge Aue (2008 bis 2012), den er in der Saison 2009/2010 zum Aufstieg in die 2. Bundesliga führte. Weitere Drittliga-Erfahrung sammelte er bei Kickers Offenbach (2013 bis 2016) und beim Halleschen FC (2016 bis 2018). Insgesamt stehen 183 Spiele als Drittliga-Trainer in der Vita von Rico Schmitt.

Klingbeil wird Co-Trainer

Unterstützt wird Schmitt in Jena von René Klingbeil als Co-Trainer. Der 38 Jahre alte Ex-Profi absolvierte während seiner aktiven Karriere 51 Bundesligaspiele für den Hamburger SV und 149 Einsätze in der 2. Bundesliga für den FC Erzgebirge Aue. In Aue war Klingbeil unter Rico Schmitt auch Kapitän der Aufstiegsmannschaft. Seine Laufbahn beendete er 2017 nach zwei Jahren im Trikot des FC Carl Zeiss Jena. Seitdem trainierte er den FC 1910 Lößnitz in der Sachsenliga.

Das erste Ligaspiel als Trainer des FC Carl Zeiss Jena steht für Rico Schmitt am Sonntag, 20. Oktober (ab 14 Uhr), gegen die Würzburger Kickers an. Zuvor ist der FCC noch am Sonntag (ab 14 Uhr) beim SV Grün-Weiß Siemerode im Rahmen des Verbandspokal-Achtelfinales zu Gast.