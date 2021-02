Schmidt und Hoßmang nicht mehr Trainer

Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer beim Drittligisten Türkgücü München. Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim SV Wehen Wiesbaden haben sich die Klubverantwortlichen im Zuge einer internen Analyse darauf verständigt, sich von dem Übungsleiter mit sofortiger Wirkung zu trennen. Der Aufsteiger wartet seit fünf Spieltagen auf einen Sieg und erzielte in dieser Phase lediglich einen Treffer.

Max Kothny, Geschäftsführer von Türkgücü München, erklärte: "Wir bedanken uns bei Alex Schmidt für seine Leistungen in der ersten Drittligasaison bei Türkgücü München. Aufgrund der negativen sportlichen Entwicklung haben wir uns nach einer langen und intensiven Analyse dazu entschieden, die Arbeit mit Alex Schmidt zu beenden. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute."

Co-Trainer Andreas Pummer übernimmt vorerst

Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Co-Trainer Andreas Pummer die Leitung der Mannschaft. Pummers Trainerlaufbahn startete 2014 beim FC Unterföhring, 2017 wechselte er zu Türkgücü München. Als Cheftrainer gelang es ihm, die Mannschaft bis in die Regionalliga Bayern zu führen. Seitdem fungierte der 38-Jährige als Co-Trainer.

Am kommenden Montag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) wird Pummer in der Partie gegen den 1. FC Magdeburg als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen.

Auch Hoßmang kein Trainer mehr

Ebenfalls nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird Thomas Hoßmang. Der 54-jährige hat seinen Rücktritt als Cheftrainer des Drittligisten 1. FC Magdeburg erklärt. Nach einem "intensiven Gedankenaustausch mit Sportdirektor Otmar Schork" entschied sich der Ex-Profi zu diesem Schritt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden interimsweise zunächst die Co-Trainer Matthias Mincu und Silvio Bankert das Training beim Tabellenvorletzten leiten.

Hoßmang, der während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Dynamo Dresden und den FC Energie Cottbus am Ball war, kam im Jahr 2014 zum 1. FC Magdeburg. Zunächst arbeitete er als U-19-Trainer, wurde im Januar 2015 zusätzlich Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Im Sommer 2018 feierte er mit dem U 19-Team den Aufstieg in die Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga.

Am 11. Juni 2020 übernahm Thomas Hoßmang zunächst interimsweise das Cheftraineramt der Drittligamannschaft. Unter ihm gelang am 37. Spieltag der vergangenen Saison durch ein 2:0 beim FC Ingolstadt 04 vorzeitig der Klassenverbleib. Im Juli 2020 einigte sich der FCM mit Hoßmang auf eine weitere Zusammenarbeit als Cheftrainer. In 22 Partien der aktuellen Saison erreichte das Team unter seiner Leitung 21 Punkte und belegt in der 3. Liga aktuell den 19. Tabellenplatz. Der Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz beträgt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge drei Zähler.

Sportdirektor Schork: "Position schnellstmöglich besetzen"

"Für mich ist der 1. FC Magdeburg ein ganz besonderer Verein", sagt Thomas Hoßmang. "Durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen sehe ich das Ziel Klassenverbleib ernsthaft gefährdet. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, den Weg frei zu machen für einen neuen Impuls. Ich hoffe sehr, dass der Klub in der 3. Liga bleibt."

Sportdirektor Otmar Schork erklärt: "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Thomas Hoßmang und danke ihm für seine Leistungen und Verdienste für den FCM. Der Druck auf seine Person war in den zurückliegenden Wochen für alle Beteiligten sehr belastend und an der Grenze des Zumutbaren. Es gilt, nun nach vorne zu blicken, um schnellstmöglich die vakante Trainerposition neu zu besetzen."

[mspw]