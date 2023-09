Schmetgens vor Italien-Spiel: "In Zweikämpfen direkt da sein"

In große Fußstapfen tritt die neuformierte deutsche U 17-Nationalmannschaft allemal, ihre Vorgänger gewannen im Sommer die U 17-Europameisterschaft. Doch auch die jetzt aufgerückte ehemalige U 16 kann eine starke Bilanz vorweisen: Die vergangenen neun Spiele am Stück hat das Team um Mick Schmetgens nicht verloren. Mit DFB.de spricht der Verteidiger über sein Debüt in der U 17 und das letzte Spiel beim Vier-Nationen-Turnier heute (ab 11 Uhr) im Sportpark Nord in Bonn gegen Italien, bei dem es noch um den Gesamtsieg geht.

Die Startelf: Hellstern - Meiser, Schuldes, Buono, Culbreath, Ectibasi, Licina, Schmetges, Mamuzah Lum, Cherny, Izekor.

DFB.de: Mick, du hast beim ersten Spiel gegen Israel dein Debüt für die deutsche U 17-Nationalmannschaft gegeben. Herzlichen Glückwunsch, was ist das für ein Gefühl für dich?

Mick Schmetgens: Es war ein besonderer Moment für mich, der immer in Erinnerung bleiben wird. Als ich in der Halbzeit mitbekommen habe, dass ich gleich spielen und mich zeigen darf, war ich schon sehr glücklich. Es ist eine Ehre und für einen jungen Spieler richtig cool, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen.

DFB.de: Du bist als neuer Spieler zur Mannschaft gestoßen. Wie wurdest du im Team aufgenommen, wie würdest du die Stimmung beschreiben?

Schmetgens: Das Team hat es mir leicht gemacht, ich wurde von jedem aus der Mannschaft gut empfangen und aufgenommen. Die Stimmung im Team ist sehr positiv, wir haben sowohl auf als auch neben dem Platz einen guten Teamgeist in der Mannschaft.

DFB.de: Ihr seid im ersten Spiel gegen Israel früh in Rückstand geraten, dann zurückgekommen, habt spät den Ausgleich kassiert und doch noch 3:2 gewonnen. Was zeichnet die Mannschaft aus?

Schmetgens: Die Mannschaft hat in schwierigen Situationen nie aufgegeben, wir haben immer an uns geglaubt und uns auf dem Platz gegenseitig geholfen. Den eben angesprochenen Teamgeist haben wir gut auf den Platz gebracht, wenn es mal nicht gut lief und wir in Rückstand geraten sind.

DFB.de: Das zweite Spiel habt ihr mit 0:2 gegen Dänemark verloren. Was hat der Gegner besser gemacht?

Schmetgens: Wir haben gut angefangen, ab der 20. Minute haben die Dänen dann die Spielkontrolle übernommen. Wir hatten keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Nach dem zweiten Gegentreffer hätten wir uns wieder mehr unterstützen und eine Reaktion zeigen müssen.

DFB.de: Heute endet das Vier-Nationen-Turnier. Was nehmt ihr euch für das Spiel gegen Italien vor?

Schmetgens: Im abschließenden Spiel müssen wir von Anfang an den vollen Fokus haben und wieder intensiv zu Werke gehen. In den Zweikämpfen wollen wir direkt da sein und uns mit guten Spielzügen nach vorne kombinieren, um die Tore zu schießen.

DFB.de: Im Oktober zählt es so richtig, wenn die erste Runde der EM-Qualifikation ansteht. Worauf kommt es dann an?

Schmetgens: In der Qualifikation gibt es keine 90 Prozent mehr, wir müssen in jeder Begegnung alles geben. Sobald der Schiedsrichter das erste Spiel der EM-Qualifikation anpfeift und es um etwas Zählbares geht, wollen wir zeigen, was in uns steckt.

DFB.de: Was sind deine Ziele mit der U 17 in dieser Saison?

Schmetgens: Wir wollen möglichst viele Spiele gewinnen, damit wir viel Zeit als Team mit dem Staff verbringen können. Davon profitieren wir enorm. Zudem wollen wir uns für die Europameisterschaft qualifizieren.

[bh]