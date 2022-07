Schmerzmittel-Studie von DFB und DFL soll weitere Erkenntnisse bringen

Der Leiter der Medizinischen Kommission des DFB, Prof. Dr. Tim Meyer, hatte die Durchführung der Studie auf einer Sitzung des Deutschen Sportausschusses im Frühjahr angekündigt. "Ein Problem liegt sicher in der rezeptfreien Selbstmedikation von Schmerzmitteln, das ist weder vom DFB noch von den Mannschaftsärzten leicht zu steuern", sagte Prof. Meyer damals.

Studienleiterin Dr. Jannika John sagt: "Wir wollen mit unserer Studie auch untersuchen, wie mit Schmerzen in der Betreuungssituation umgegangen wird und wie gemeinsame Entscheidungsprozesse zwischen Spieler*innen, Trainer*innen und Mediziner*innen in Bezug auf den Einsatz von Schmerzmitteln ablaufen. In diesem Zusammenhang wollen wir auch Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren."

Die Studienergebnisse sollen Ende 2023 an DFB und DFL übergeben werden.