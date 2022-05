Die letzte Bundesligastation in Turid Knaaks Karriere: Pokalsieger VfL Wolfsburg

16 Länderspiele für Deutschland: Knaak will sich "auf berufliche Ziele konzentrieren"

Schlussstrich im Sommer: Turid Knaak beendet Karriere

Mit 253 Bundesligaeinsätzen zählt Turid Knaak zu den erfahrensten Spielerinnen im deutschen Profifußball – mehr als zwei weitere Partien werden nicht mehr hinzukommen: Die 31 Jahre alte Offensivspielerin wird ihre aktive Karriere zum 30. Juni 2022 beenden und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Knaak war zu Beginn der laufenden Saison von Atletico Madrid zum VfL Wolfsburg gewechselt. Sie kam im grün-weißen Trikot 15-mal in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, dreimal im DFB-Pokal und siebenmal in der UEFA Women's Champions League zum Einsatz.

Ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga gab Knaak 2007 im Trikot des FCR 2001 Duisburg, mit dem sie 2009 den UEFA Women's Cup gewann. Später trug sie das Trikot von Bayer 04 Leverkusen (2011 bis 2017) und der SGS Essen (2017 bis 2020). Internationale Erfahrungen auf Vereinsbasis sammelte Knaak bereits 2014, als sie auf Leihbasis vier Partien für Arsenal Women FC in der englischen Liga absolvierte. Im April 2018 feierte sie ihre Premiere in der deutschen Nationalmannschaft, insgesamt stehen 16 A-Länderspiele für die DFB-Auswahl zu Buche. 2008 wurde sie U 17-Europameisterin, 2010 gewann sie mit der deutschen U 20 den WM-Titel im eigenen Land.

"Entscheidung nicht leichtgefallen"

"Nach 15 Jahren professionellem Fußball ist bei mir der Wunsch entstanden, beruflich neue Wege zu gehen", sagt Knaak. "Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leichtgefallen, da Fußball, seit ich denken kann, meine große Leidenschaft war, ist und immer bleiben wird. Trotzdem weiß jeder, der mich kennt, dass ich mich auch immer außerhalb des Spielfeldes neuen Herausforderungen gestellt habe. In Zukunft möchte ich mich nun voll auf berufliche Ziele konzentrieren und freue mich auf einen neuen spannenden Lebensabschnitt. Vorher möchte ich mit dem VfL eine überragende Saison zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und mit dem Team die zwei noch möglichen Titel gewinnen."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagt: "Turid ist vor einigen Wochen mit dem Wunsch auf uns zugekommen, ihre Karriere im Sommer zu beenden und sich künftig auf ihre beruflichen Ziele zu fokussieren. Wir bedauern dies aus sportlicher Sicht sehr, da wir fest mit ihr über die Saison hinaus geplant hatten. Gleichzeitig respektieren wir ihre Absicht, die Fußballschuhe vorzeitig an den Nagel zu hängen und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Turid kann mit Stolz auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nun werden wir gemeinsam alles daransetzen, dass Turids Titelgewinnen mit Duisburg zu Beginn ihrer Karriere weitere zum Abschluss folgen werden."

