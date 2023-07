Schiri-Trainingslager: Startschuss in Kaiserau

Mehr als je zuvor sei man mit erfahrenen Vereinsverantwortlichen – wie beispielsweise Benno Möhlmann, dem Präsidenten des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) – ins Gespräch gekommen, "das hat einen starken Akzent gesetzt", so Werthmann. "Das war auch unser Ziel, den Austausch mit anderen Rollen im Fußball zu intensivieren, um größeres Verständnis füreinander zu schaffen." Ein weiteres Ziel ist die konsequente Ahndung von Unsportlichkeiten. Das sei zuletzt gut gelungen – 28 Prozent der Verwarnungen gab es in der 2. Bundesliga wegen unsportlichen Verhaltens.

"Das Besondere am Team der Zweitliga-Schiris ist die Stimmung – es ist immer sehr harmonisch", erklärt Rainer Werthmann als Sportlicher Leiter 2. Bundesliga. Das zeigte sich auch beim gemeinsamen Fußball-Golf-Spielen, bei dem die Unparteiischen einerseits ihr eigenes Können am Ball unter Beweis stellen und andererseits jede Menge Spaß haben konnten. "Die Aktiven gehen sehr respektvoll, offen, freundschaftlich und fair miteinander um, gönnen einander den Erfolg. Das ist nicht selbstverständlich."

Florian Meyer blickt auf die abgelaufene Saison zurück: "Abgesehen von wenigen Ausnahmen haben die Schiedsrichter*innen insgesamt gute Leistungen in einer Liga mit größtenteils herausfordernden und anspruchsvollen Spielen geboten. Dabei waren nicht nur in der dramatischen Endphase der Saison klare und geradlinige Spielleitungen in Verbindung mit dem notwendigen Einfühlungsvermögen das Erfolgsrezept." Mit einem "hervorragenden Teamspirit, durch den die acht Neuzugänge sofort integriert werden konnten", gehen die Referees jetzt voller Tatendrang und Vorfreude an die "sicher nicht minder fordernden Aufgaben der neuen Saison", so Meyer weiter.

Die Kommunikation, sowohl im Schiedsrichter-Team als auch mit Spielern und Teamoffiziellen, stand im Mittelpunkt der Trainingslager der Schiedsrichter*innen der 3. Liga sowie der Schiedsrichter und Assistenten der 2. Bundesliga. Insgesamt 59 Referees bereiteten sich in den vergangenen Tagen im SportCentrum Kaiserau auf die neue Saison vor.

Zu den prominenten Referenten zählten neben DFB-Lehrwart Lutz Wagner auch Hanno Balitsch (Trainer der U 18-Nationalmannschaft) und Oliver Ruhnert (Geschäftsführer des 1. FC Union Berlin). Auch sie thematisierten insbesondere die Kommunikation zwischen Unparteiischen und den Mannschaften.

Florian Meyer, Sportlicher Leiter 3. Liga, stellte die 25 Schiedsrichter*innen vor allem auf die für sie wichtigste Neuerung zur kommenden Spielzeit ein: die Einführung des Vierten Offiziellen. Inhaltlich ging es darüber hinaus um die aktuellen Regeländerungen, Zweikampf-Bewertung und Strafraum-Situationen, aber auch Handspiel und taktische Prinzipien. Mehrere Athletik-Einheiten, unter anderem ein Assistenten-Training mit dem Schwerpunkt Abseits, rundeten das Programm ab.

Meyer: "Hervorragender Teamspirit"

Eine zweitägige Überschneidung gab es mit dem Trainingslager der Schiedsrichter und Assistenten der 2. Bundesliga. Auch sie beschäftigten sich mit der Kommunikation auf dem Platz und mit dem Video-Assistenten.

Werthmann: Harmonie "nicht selbstverständlich"

Optimistisch schaut er nach vorn: "Besonders froh bin ich darüber, dass alle Teilnehmer die Leistungsprüfung wirklich überzeugend bestanden haben. Wir hatten eine gute Saison, es gibt aber noch Luft nach oben. Wir wollen unsere Spiele noch sauberer über die Bühne bringen. Die Unterstützung durch den VAR soll möglichst selten notwendig werden."

Salver: "Gehen gut vorbereitet in neue Saison"

Auch Jan-Hendrik Salver ist zufrieden mit dem Trainingslager der Schiedsrichter-Assistenten, deren Gruppe ebenfalls durch drei Neuzugänge aus dem Team der 3. Liga verstärkt wird: "Wir gehen gut vorbereitet in die neue Saison. Körperlich sind alle fit und zum Saisonbeginn an Bord. Fachlich haben wir intensiv in kleinen Gruppen an unseren Standardthemen gearbeitet."

Den Abschluss der Trainingslager-Reihe in Kamen-Kaiserau bilden der Lehrgang der Schiedsrichter-Assistent*innen der 3. Liga am Wochenende und der Assistenten der Bundesliga in der nächsten Woche. Die Schiedsrichter der Bundesliga und die Video-Assistenten reisen zur Saisonvorbereitung am 16. Juli zum "Home Ground" von adidas nach Herzogenaurach.