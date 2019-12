Schiri-Legende Busacca leitet All-Stars-Spiel

Die Liste der großen Spiele, die Massimo Busacca geleitet hat, ist lang und beeindruckend. Ein kurzer Auszug: In der Saison 2008/2009 pfiff er das Endspiel der Champions League und sah aus nächster Nähe, wie Samuel Eto'o und Lionel Messi den FC Barcelona zum Triumph über Manchester United führten, 2007 leitete er das UEFA-Cup-Finale zwischen dem FC Sevilla und Espanyol Barcelona, 2010 das Endspiel um den UEFA Super Cup zwischen Inter Mailand und Atletico Madrid.

Deutsche haben mit ihm bislang sehr positive Erfahrungen gemacht, allen voran die deutsche Nationalmannschaft. Bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz fungierte Busacca als Unparteiischer beim 3:2-Erfolg im Halbfinale gegen die Türkei. 2011 trat er als Schiedsrichter zurück und übernahm die Leitung der FIFA-Schiedsrichter-Abteilung.

Nun feiert er ein Comeback auf dem Rasen. Der Schweizer wird das Spiel der DFB-All-Stars gegen die Azzurri Legends im Sportpark Ronhof in Fürth am kommenden Montag (ab 18 Uhr, live bei Sport1) leiten. An seiner Seite fungieren Manuel Navarro und Stéphane Cuhat als Assistenten.

Tickets für das Spiel gibt es bereits ab fünf Euro und können hier bestellt werden.

[sl]