Schiri-Gehälter: Von Kreisliga bis WM-Finale

Ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter ist nicht möglich, weder in der Champions League noch in der Kreisliga. Aber was verdienen die Unparteiischen in welcher Liga? DFB.de gibt anlässlich der FUSSBALL.DE-Themenwoche Schiedsrichter den Überblick.

Profibereich

Für jede gepfiffene Partie in der Bundesliga erhalten die Schiedsrichter 5000 Euro, für ein Spiel in der 2. Bundesliga 2500 Euro. In der 3. Liga liegt das Honorar pro Einsatz bei 750 Euro und eine Partie in der Regionalliga wird mit 300 Euro vergütet.

Amateurbereich

Unterhalb der Regionalliga wird der Schiedsrichterbereich von den zuständigen Landesverbänden organisiert. Hier gibt es zusätzlich zu den Anfahrtsspesen lediglich kleine Honorare zwischen 20 und etwa 70 Euro, also eher eine Aufwandsentschädigung.

FUSSBALL.DE hat sich bei den Landesverbänden informiert: Die meisten Verbände, wie etwa der Fußballverband Rheinland sowie der Niedersächsische und der Württembergische Fußballverband pendeln sich in der Oberliga bei 60 Euro ein. Auch in den Ligen darunter schwanken die Aufwandsentschädigungen zwischen etwa 30 bis 60 Euro. In den Kreisligen und Kreisklassen liegen die meisten Entschädigungen bei um die 20 bis circa 30 Euro.

Zusätzlich erhalten die Schiris eine Fahrtkostenerstattung: Im Badischen Fußballverband sind das zum Beispiel höchstens 30 Euro, oft werden 30 Cent pro Kilometer erstattet, wie etwa im Niedersächsischen und Bayerischen Fußballverband. Beim Berliner Fußballverband gibt es eine Fahrtkostenpauschale von 6 Euro. Der Hessische Fußballverband hat vermerkt, dass ebenso Bahnreisen bis 50 Kilometer erstattet werden, im Württembergischen Fußballverband ist die Zugfahrt ebenso umsonst.

International

Auch bei Welt- und Europameisterschaften gehen die Schiedsrichter natürlich nicht leer aus: Bei der EM bekommen die Schiris um die 10.000 Euro pro Spiel und eine zusätzliche Tagespauschale von 200 Euro. Schaut man auf die letzte WM in Russland zurück, so lag das Fixgehalt bei 57.000 Euro – unabhängig davon, ob der Unparteiische nur ein Spiel pfeift oder mehrere. Zusätzlich gab es weitere 2400 Euro pro Spiel oben drauf.

Noch ein bisschen komplizierter wird es bei der Vergütung in der Champions- und Europa League: Hier werden die Schiedsrichter von der UEFA in verschiedene Kategorien unterteilt, anhand dieser der Verdienst pro Einsatz bestimmt wird. Die Elite-Kategorie erhält pro Spiel eine Vergütung von 4800 Euro, ab dem Viertelfinale 5800 Euro. Oben drauf kommt eine Tagespauschale von 200 Euro vom Tag der Anreise bis zur Abreise.

Allgemeine Vorteile als Schiedsrichter

Der Schiedsrichter-Ausweis berechtigt zum freien Eintritt für alle Spiele des Deutschen Fußball-Bundes, dies gilt mit Einschränkungen (siehe die Durchführungsbestimmungen, § 25, Nr. 5 ) auch für die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga. Die Schiedsrichter-Ausstattung (Trikot, Hose, Stutzen) wird normalerweise vom Verein gestellt.

Ebenso wirken sich die Bewegung an der frischen Luft, eine sportliche Gemeinschaft, eine hohe Stressbeständigkeit, eine gute Menschenkenntnis sowie Teamfähigkeit positiv auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheit und das Selbstbewusstsein aus.

[dfb]