Schiedsrichter-Stützpunkte: Informieren, austauschen, weiterbilden

Am Mittwoch und Donnerstag haben sich die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sowie Assistenten und Assistentinnen der deutschen Profiligen im Männer- und Frauenfußball zu Stützpunktveranstaltungen in Frankfurt am Main getroffen. Den Auftakt machten am Mittwoch die Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten der Bundesliga, die Schiedsrichter der 2. Bundesliga sowie die Video-Assistenten.

Nach einer Begrüßung durch Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, und Peter Sippel, "Leiter Qualifizierung und Training", fanden sich die Schiedsrichter und Assistenten in verschiedenen Gruppen zusammen. Unter der Leitung von Peter Sippel, Florian Meyer, "Leiter Coaching", Jan-Hendrik-Salver, "Koordinator Schiedsrichter-Assistenten" sowie Rainer Werthmann, fachlicher Berater der Sportlichen Leitung, diskutierten und analysierten die Teilnehmer in ihren Kleingruppen aktuelle Themenschwerpunkte anhand von ausgewählten Spielszenen. Anschließend folgte die Auflösung der zuvor betrachteten Spielszenen in großer Runde. Neben Peter Sippel referierte ebenfalls Jan-Hendrik Salver über neue Tendenzen und Entwicklungen im Bereich Abseits. Am Folgetag kamen die Schiedsrichter der 3. Liga, Schiedsrichter-Assistenten der 2. Bundesliga sowie die Video-Assistent-Assistenten (AVA) im Rahmen ihres Stützpunktes zusammen.

Peter Sippel, Leiter Qualifizierung und Training, sagt: "Regelmäßige Veranstaltungen, wie Stützpunkte, Lehrgänge sowie Trainingslager sind von grundlegender Bedeutung, um eine intensive und effiziente Arbeit mit den Schiedsrichtern und Assistenten der höchsten deutschen Spielklassen zu gewährleisten. Diese beiden Stützpunkte waren für uns gelungene Veranstaltungen, geprägt von offenen, konstruktiven Dialogen und einem intensiven Austausch."

Baitinger: "Assistentinnen mit großem Entwicklungspotenzial"

Am Donnerstag trafen sich ebenso die Schiedsrichter-Assistentinnen der Flyeralarm-Frauenbundesliga, die Schiedsrichterinnen der 2. Frauen-Bundesliga und FIFA-Schiedsrichter-Assistentinnen in Frankfurt am Main. Aktuell informieren, austauschen und Spielszenen analysieren - das und vieles mehr stand auch hier auf der Tagesordnung. Christine Baitinger, verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, eröffnete die Veranstaltung in der DFB-Zentrale. DFB-Lehrwart Lutz Wagner präsentierte Schwerpunktthemen, wie Abseits, Handspiel, Torchancenverhinderung und Foulspiel. Mithilfe diverser Spielszenen wurden diese Themen inhaltlich diskutiert, bewertet und betrachtet. Ein Vortrag von Sönke Glindemann, Mitglied des Kompetenzteams Schiedsrichter-Assistenten sowie ehemaliger FIFA-Schiedsrichterassistent, widmete sich der Assistentinnen-Tätigkeit und rundete die Veranstaltung ab.

Christine Baitinger, verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Solche Stützpunktveranstaltungen sind für uns sehr wichtig, um einen kontinuierlichen persönlichen Austausch mit den Schiedsrichterinnen und Assistentinnen zu pflegen, ihnen neuen Input zu geben und sie für ihre Einsätze weiterzuentwickeln", sagt die ehemalige FIFA-Schiedsrichterin. "Insbesondere bei den Assistentinnen sehen wir großes Entwicklungspotenzial, das wir auch zukünftig gezielt weiter fördern möchten."

