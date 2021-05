Schiedsrichter starten EM-Vorbereitung

Die Unparteiischen, die in knapp einem Monat an der EURO teilnehmen, treffen sich derzeit bei einem gemeinsamen Lehrgang in der Schweiz. Mit dabei sind auch die beiden deutschen Referees Dr. Felix Brych und Daniel Siebert sowie die Video-Assistenten Bastian Dankert, Christian Dingert, Marco Fritz und Christian Gittelmann.

Insgesamt 40 Unparteiische hat die UEFA unter einem sehr strengen Hygienekonzept zu dem gemeinsamen Lehrgang in ihr Hauptquartier in Nyon eingeladen. Nachdem vor knapp drei Wochen die Nominierungen für das Turnier bekannt gegeben wurden, starten die 18 Schiedsrichter und 22 Video-Assistenten aus ganz Europa damit in die Turniervorbereitung.

Einheitliche Regelauslegung im Fokus

Im Fokus der Seminare steht während des Lehrgangs die einheitliche Regelauslegung. Für die Video-Assistenten stellt sich in den Seminaren währenddessen immer wieder die Frage: Wo liegt die "line of intervention" – also die Eingriffsschwelle, ab der man als Video-Assistent eingreifen sollte?

Der Lehrgang dauert noch bis Mittwochabend. Dann reisen alle Schiedsrichter zurück in ihre Heimatländer und pfeifen die letzten Spieltage in den nationalen Ligen, bevor am 11. Juni die Europameisterschaft startet.

[db]