Schiedsrichter Dingert für Kooperationsprojekt in Indien

In dieser Woche entsandte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) FIFA-Schiedsrichter Christian Dingert zur Leitung zweier Spiele der Indian Super League (ISL) nach Indien. Hintergrund seiner Einsätze dort ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Indischen Fußball-Verband (AIFF) und dem DFB, die am 1. November 2019 geschlossen wurde, um die AIFF unter anderem im Bereich des Schiedsrichterwesens zu unterstützen.

Dingert leitete zunächst am 10. Februar in Guwahati das 3:3 zwischen North East United FC und Jamshedpur FC, bevor er für das Topspiel der ISL nach Goa weiterreiste: Durch ein 5:2 gegen Mumbai City FC übernahm der FC Goa vor heimischem Publikum einen Spieltag vor Saisonende vorübergehend die Tabellenführung. Auch der aktuell viertplatzierte Mumbai City FC wäre Stand jetzt für die Play-offs um die Meisterschaft qualifiziert. Diese werden am Ende der Saison zwischen den vier erstplatzierten Mannschaften ausgetragen.

Angesichts der Relevanz des Spiels für das diesjährige Titelrennen der ISL ist es umso erfreulicher, dass der DFB durch die Entsendung von Dingert einen Beitrag zum erfolgreichen Ablauf der Partie leisten konnte. Eine Verantwortliche der AIFF äußerte sich sehr positiv über Dingerts Einsatz. Dieser habe beide Spiele auf beeindruckende Weise geleitet. Auch die Kommunikation mit seinen indischen Assistenten habe sehr gut funktioniert.

Dingert: "Fußballerisch eine tolle Erfahrung, aber auch darüber hinaus"

Auch Dingert betonte die gute Zusammenarbeit mit den indischen Kollegen und deren gutes sportliches Niveau. Für den FIFA-Schiedsrichter entstanden sowohl auf als auch abseits des Fußballplatzes eindrucksvolle Erlebnisse: "Es war sowohl fußballerisch eine tolle Erfahrung als auch darüber hinaus. Bemerkenswert war die Gastfreundschaft der indischen Kollegen. Sehr gerne würde ich diese bei Gelegenheit wieder durch einen Einsatz vor Ort unterstützen."

Angesichts der von der AIFF hervorgehobenen Lerneffekte für die indischen Schiedsrichter war die Entsendung von Dingert somit eine rundum erfolgreiche Maßnahme der Kooperation zwischen DFB und AIFF, die zu gegebener Zeit wiederholt werden soll. Darüber hinaus sind im Laufe des Jahres insbesondere im Bereich der Trainerausbildung gemeinsame Projekte geplant, um die Entwicklung des indischen Fußballs zu fördern.