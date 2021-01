Schiedsrichter des Jahrzehnts: Brych und Steinhaus vorne

Dr. Felix Brych und Bibiana Steinhaus sind von der International Federation of Football for History & Statistics (IFFHS) als bester Schiedsrichter respektive beste Schiedsrichterin des vergangenen Jahrzehnts ausgezeichnet worden. Riem Hussein landete in der Frauenwertung auf Rang neun.

Brych wurde von dem Statistikverband 2017 zum Schiedsrichter des Jahres gewählt und landete in sieben der zehn Jahreswertungen unter den Top Vier. Die im September 2020 zurückgetretene Steinhaus erhielt die jährliche IFFHS-Auszeichnung 2013, 2014, 2017 und 2018.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter beim DFB: "Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahrzehnts - beste Schiedsrichter also nicht nur nach einem Spieltag, nicht nur nach einer Saison, sondern über einen Zeitraum von 10 Jahren! Eine tolle Auszeichnung für Bibiana Steinhaus und Dr. Felix Brych. Wir wollen dabei aber auch nicht vergessen, dass diese Auszeichnung für beide harte Arbeit über mehr als ein Jahrzehnt bedeutete, um körperlich und mental so fit zu bleiben, dass Spielleitungen über so einen langen Zeitraum auf einem hohen Niveau möglich waren. Auch das verdient höchste Anerkennung! Ganz herzliche Gratulation den beiden zu diesem persönlichen Erfolg! Wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns auch sehr für das deutsche Schiedsrichterwesen, von der Spitze bis zur Basis, denn die Erfolgsgeschichte von Bibiana und Felix begann in den Landesverbänden und setzte sich über den Elitebereich der deutschen Schiedsrichter bis in den internationalen Topbereich fort."