Schickt uns eure Fotos vom Public Viewing!

Heute ist es so weit: Die UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland startet. Wo schaut ihr unsere Heim-EM? Schickt uns eure Fotos vom Public Viewing im Vereinsheim gemeinsam mit euren Mannschaften oder zeigt uns, wie ihr die Spiele sonst verfolgt! Wir möchten eure Deutschland-Trikots und Fahnen sehen. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir exklusiv fünf originale Aufwärmjacken der Männer-Nationalmannschaft, die es so nicht zu kaufen gibt.

So könnt ihr mitmachen: Schickt uns eure Fotos per Direkt-Message auf Instagram oder per E-Mail an fussball.de@dfb.de. Die stimmungsvollsten und kreativsten Einsendungen gewinnen und erscheinen hier sowie auf Instagram in einer Bildergalerie. Teilnahmeschluss ist der 24. Juni 2024.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen .

[sy]