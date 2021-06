Schick mit drittem Turniertor: Kroatien und Tschechien trennen sich 1:1

Vizeweltmeister Kroatien erlangte durch ein 1:1 (0:1) gegen Tschechien den ersten Punktgewinn bei der UEFA EURO 2020. In Gruppe D übernimmt Tschechien damit vor dem Abendspiel zwischen England und Schottland (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) den ersten Platz. Kroatien benötigt am Dienstag (ab 21 Uhr, live im Ersten und bei MagentaTV) einen Sieg gegen Schottland zur Erhaltung der Achtelfinal-Chancen.

Tschechien startete besser in die Partie und belohnte sich nach etwas mehr als einer halben Stunde dafür. Dann traf Dejan Lovren Leverkusens Patrik Schick nämlich mit dem Ellenbogen im Gesicht und nach Ansicht des Videomaterials entschied Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande auf Elfmeter. Der Gefoulte verwandelte sicher selbst zum 1:0 (37.), für Schick war es schon das dritte Turniertor. Kurz nach dem Gegentor hatte Ante Rebic die Ausgleichschance, als er ungestört im Strafraum auf Torwart Tomas Vaclik zulief. Der kroatische Stürmer traf den Ball jedoch nicht richtig und so flog dieser links am Tor vorbei (39.).

Keine zwei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Ivan Perisic nach einem schnell ausgeführten Freistoß an der Mittellinie von der linken Seite in den Strafraum marschierte und durch einen Schuss in das lange obere Eck ausglich. In der Folge hatten die Kroaten auch noch die Gelegenheit, das Spiel zu drehen: Nikola Vlasic verfehlte das Tor allerdings aus knapp zehn Metern (72.).

