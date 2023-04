Scheck für SC Bad Neuenahr: Sasic besucht U 17-Juniorinnen

Die 111-malige Nationalspielerin und DFB-Vizepräsidentin Célia Sasic hat am Mittwochabend die U 17-Juniorinnen des SC Bad Neuenahr besucht und einen symbolischen Scheck mitgebracht. Der Klub im Rheinland, auf dessen Gelände im Juli 2021 die Ahr zwei Meter hoch gestanden hatte, zählt im kommenden Sommer zu den 75 Vereinen, die von der DFB-Stiftung Egidius Braun zu einer einwöchigen Fußball-Ferienfreizeit eingeladen werden.

"Ich denke, diese Freizeit kommt für euch genau richtig, denn jetzt ist es wichtig, dass unter euch und im Verein wieder Zusammenhalt entsteht", sagte Sasic. Noch immer ist der Rasenplatz des deutschen Frauenfußball-Meisters von 1978 als Folge der sogenannten "Jahrhundertflut" ein Stoppelacker. Trainingseinheiten und Spielbetrieb mussten auf drei Plätze benachbarter Klubs verlegt werden.

"Ich wünsche euch sehr, dass ihr bald wieder die Bedingungsebene vorfindet, die eurer Leistung gerecht wird", sagte Sasic zu den U 17-Juniorinnen, die aktuell in der Regionalliga spielen. Im Herbst soll endlich der neue Rasen verlegt werden. Die frühere Europameisterin, die in der Saison 2014/2015 als Torschützin die Listen in der Bundesliga, der Champions League und beim WM-Turnier in Kanada anführte, hatte selbst neun Jahre für den SC Bad Neuenahr gespielt.

1000 Jugendliche zu Freizeiten eingeladen

Im Sommer lädt die Braun-Stiftung zwölf Juniorinnen und zwei Betreuerinnen des SC Bad Neuenahr zur einwöchigen Fußball-Ferienfreizeit ein. Die Kosten für An- und Abreise, die Unterbringung, Verpflegung und das Programm trägt die Egidius-Braun-Stiftung. Der Namensgeber und im vergangenen Jahr verstorbene DFB-Ehrenpräsident entwickelte vor 30 Jahren die Idee, Kinder und Jugendliche aus Fußballvereinen zu Sommerfreizeiten einzuladen.

Zu den diesjährigen Fußball-Ferienfreizeiten lädt die Stiftung 1000 Jugendliche im Alter zwischen 13 bis 15 Jahren ein. Alle 75 teilnehmenden Klubs sind auf besondere Weise im Mädchenfußball engagiert. An sechs Standorten organisiert man mit einem Team von mehr als 60 Mitarbeitenden 18 Programme. Die einwöchigen Angebote an den Sportschulen in Bad Blankenburg, Edenkoben, Grünberg, Hennef, Malente und Schöneck sind ein Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement in den Klubs.