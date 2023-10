Schalke gegen Köln: Neuauflage des Finales

Drittes Pflichtspielduell innerhalb von 160 Tagen: Nach dem Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren Ende April und dem direkten Vergleich in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga Mitte August stehen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln am Samstag (ab 11 Uhr, live auf DFB-TV) erneut im Pokalwettbewerb gegenüber. Für die beiden Teams geht es um den Einzug ins Viertelfinale.

DFB.de wirft vor dem Kracher des Achtelfinales auch einen Blick zurück auf das Pokalendspiel. Was machen die Protagonisten von damals heute? Welche Endspielteilnehmer sind beim erneuten Aufeinandertreffen noch dabei?

Dramatik pur: Entscheidung erst in der Verlängerung

Nach einem torreichen und dramatischen Endspiel hatte sich der 1. FC Köln durch das 4:3 (3:3, 2:1) nach Verlängerung gegen den FC Schalke 04 im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion zum zweiten Mal nach 2013 zum DFB-Pokalsieger der Junioren küren können. Bei der insgesamt vierten Finalteilnahme der Kölner sorgte Damion Downs (108.) für den entscheidenden Treffer für das Team von FC-Trainer Stefan Ruthenbeck.

Während der regulären Spielzeit hatten Kapitän Meiko Wäschenbach (32.) und Damion Downs (35.) zunächst für eine Zwei-Tore-Führung der Kölner gesorgt. Den Schalkern gelang es jedoch, das Spiel durch Tore von Niklas Barthel (42.), Keke Topp (49.) und Kelsey Owusu Aninkorah-Meisel (59.) zwischenzeitlich zu drehen. Nach dem Treffer von Kölns Einwechselspieler Arda Süne (65.) ging das Endspiel in die Verlängerung. Dort ließ erneut Downs die Rheinländer jubeln.

Topp und Downs absolvieren ersten Profieinsätze

Beide Teams können beim erneuten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal der Junioren auf einen Großteil ihrer Torschützen nicht mehr zurückgreifen. Kölns Damion Downs empfahl sich in dieser Saison über die U 21 in der Regionalliga West (fünf Spiele, zwei Tore) für höhere Aufgaben. An den beiden zurückliegenden Spieltagen absolvierte der 19-Jährige seine ersten Bundesligapartien für die FC-Profis. Dem damaligen U 19-Kapitän Meiko Wäschenbach ist der Sprung in die zweite Mannschaft (fünf Begegnungen) gelungen. Lediglich Finaljoker Arda Süne steht weiterhin im Aufgebot der A-Junioren.

Ganz ähnlich sieht es beim FC Schalke 04 aus. Für Keke Topp, der kürzlich von U 20-Nationaltrainer Hannes Wolf für die bevorstehenden Länderspiele in Portugal und gegen Tschechien nominiert worden ist, stehen bislang drei Zweitligapartien als Einwechselspieler zu Buche. Parallel dazu sammelt der 1,92 Meter große Angreifer aber auch hin und wieder Spielpraxis bei der U 23 der "Königsblauen" in der Regionalliga West (drei Begegnungen).

Dagegen fest bei der zweiten Mannschaft eingeplant ist Kelsey Aninkorah-Meisel. Der Offensivspieler stand bis jetzt in fünf Spielen für das Team von U 23-Trainer Jakob Fimpel auf dem Feld. Innenverteidiger Niklas Barthel, Teil des Aufgebots von U 19-Nationaltrainer Christian Wörns für die EM-Qualifikation gegen Kasachstan, Nordmazedonien und Polen, erfüllt weiterhin die Altersvoraussetzungen, um noch für die Schalker A-Junioren von Trainer Norbert Elgert zu spielen.

Auch Diehl, Ouédraogo und Hansen etablieren sich

Nicht nur einige der Endspieltorschützen haben in der Zwischenzeit den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Justin Diehl, Angreifer des 1. FC Köln und U 20-Nationalspieler, ist aktuell mit fünf Treffern für die U 21 aussichtsreich im Ranking der erfolgreichsten Spieler der Regionalliga West platziert. Lediglich Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Kevin Goden (1. FC Düren) und Marc Klefisch (FC Wegberg-Beeck) können mit jeweils sechs Treffern eine bessere Ausbeute vorweisen.

Nach einer vorherigen Verletzungspause wurde beim FC Schalke 04 Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo im Finale um den DFB-Pokal der Junioren eingewechselt. Obwohl er als 17-Jähriger weiterhin bei den A-Junioren spielen könnte, nimmt der gebürtige Mülheimer bei den S04-Profis schon eine wichtige Rolle ein. Junioren-Nationalspieler Ouédraogo kam bislang an allen acht Spieltagen der 2. Bundesliga zum Einsatz und gehörte dabei gleich sechsmal zur Anfangsformation der "Knappen".

Nach einem Vereinswechsel ist Mattes Hansen ebenfalls dabei, sich im deutschen Profifußball zu etablieren. Der deutsche U 20-Nationalspieler entschied sich im Sommer für den Schritt von der U 19 des FC Schalke 04 zum SC Paderborn 07 in die 2. Bundesliga. Dort kam der Defensivspieler schon siebenmal zum Einsatz und gehörte dabei in sechs Fällen zur Startelf von Trainer Lukas Kwasniok.

Erstes Ligaduell in dieser Saison ohne Sieger

Stefan Ruthenbeck, seit der Saison 2018/2019 erneut Cheftrainer der U 19 des 1. FC Köln, kann auf zwei Spieler aus seiner Startelf des DFB-Pokal-Endspiels auch im aktuellen Achtelfinale am Samstag (ab 11 Uhr) in Gelsenkirchen noch zurückgreifen: Torhüter Alessandro Blazic und Außenverteidiger Matti Wagner. Altersbedingt wäre das auch bei Marlon Monning möglich, der Defensivspieler gehörte in dieser Saison aber auch schon zum Kader der U 21 in der Regionalliga West. Zumindest die weiteren Ersatzspieler des Endspiels (Benjamin Bußmann, Julian Pauli, Neo Telle, Jakob Kräutkrämer, Etienne Borie und Luis Corijo-Lange) sind ebenfalls noch für die A-Junioren spielberechtigt.

Schalkes Vereinslegende und U 19-Trainer Norbert Elgert stehen mit Faaris Yusufu, Niklas Barthel, Taylan Bulut und Nedzhib Hadzha noch vier Talente zur Verfügung, die das Pokalendspiel 2023 von Anfang an auf dem Platz erlebt hatten. Vitalie Becker und Philip Buczkowski waren eingewechselt worden, während Armend Likaj und Max Grüger nicht zum Einsatz gekommen waren.

Die Karten sind vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal der Junioren also neu gemischt. Im Meisterschaftshinspiel der A-Junioren-Bundesliga West hatten sich der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 vor wenigen Wochen 1:1 (1:0) getrennt. Den Kölner Führungstreffer von Jaka Cuber-Potocnik (38.) konnte Berkay Karaca (49.) für Schalke 04 ausgleichen. Klar ist: Im DFB-Pokal der Junioren wird es diesmal mit Sicherheit einen Sieger geben - eventuell wie im Endspiel der abgelaufenen Saison in der Verlängerung oder notfalls sogar erst im Elfmeterschießen.

[mspw]