Schalke gegen Köln live auf DFB-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen für das DFB-Pokalachtelfinale der Junioren bekanntgegeben. Die Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln findet am Samstag, 7. Oktober (ab 11 Uhr), statt und wird live auf DFB-TV, YouTube und Twitch übertragen.

Zeitgleich zum Westduell werden noch sechs weitere Partien ausgetragen - darunter das Hauptstadtderby zwischen dem Berliner Athletik Klub und Hertha BSC. Das Nachbarschaftsduell 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Kaiserslautern ist die einzige Begegnung, die für Sonntag, 8. Oktober (ab 11 Uhr), angesetzt ist.

Das Viertelfinale ist für den 17. Dezember vorgesehen. Im neuen Jahr steigen die Halbfinalspiele am 16. März 2024 und das Finale am 24. Mai, also einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale der Männer.