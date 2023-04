Schalke gegen Köln im Junioren-Pokalfinale

Wer gewinnt den DFB-Pokal der Junioren 2023? Diese Frage beantworten die A-Junioren des FC Schalke 04 und 1. FC Köln im Finale am Sonntag, 30. April (ab 11 Uhr), im Karl-Liebknecht-Stadion des SV Babelsberg 03.

Jens Kaden, Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB), sagt: "Wir freuen uns, das DFB-Pokalfinale der Junioren zum insgesamt fünften Mal in Babelsberg ausrichten zu dürfen. Das Karl-Liebknecht-Stadion hat sich mit seiner dafür sehr guten Infrastruktur bewährt. Wir sind optimistisch, dass sich neben den Fans der Finalisten auch wieder zahlreiche Fußballfreunde aus Brandenburg das Finale ansehen und die Teams unterstützen werden." Denn auch in der Vorsaison feierte der damalige Junioren-Pokalsieger in Potsdam vor mehr als 3000 Zuschauern.

"Das wird mit Sicherheit ein hochklassiges Spiel"

Tickets für das DFB-Pokalfinale der Junioren 2023 sind hier erhältlich. Im Halbfinale besiegte Schalke 04 den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1. Die Kölner A-Junioren zogen durch ein 9:8 im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC ins Endspiel ein.

"Mit dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 stehen sich der Zweit- und der Drittplatzierte der West-Staffel gegenüber", sagt Meikel Schönweitz, der Cheftrainer U-Nationalmannschaften. "Das wird mit Sicherheit ein hochklassiges Spiel. Es ist schön, dass die Jungs wieder in Potsdam spielen können und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Das Endspiel bietet eine tolle Chance, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln."

[tig]