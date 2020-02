Schalke besucht KZ-Gedenkstätte Dachau

Bleibenden Eindruck hinterließ bei den U 17- und U 16-Junioren des FC Schalke 04 mit ihren Trainern Frank Fahrenhorst und Willi Landgraf jetzt der Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Borussia Mönchengladbach plagen Verletzungssorgen, beim VfL Wolfsburg übernimmt Daniel Bauer zur neuen Saison. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

FC Schalke 04: Im Rahmen der Aktionswoche "#stehtauf", in der der FC Schalke 04 sein Engagement gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung verdeutlicht hat, besuchten die U 17 und die U 16 der "Königsblauen" die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau. Bei einem besonderen Rundgang zum Thema "Fußball im KZ Dachau" erhielten die S04-Talente allgemeine Informationen über die Gedenkstätte. Im Vordergrund stand jedoch, wie der Fußball damals das Leben der Insassen prägte. Dabei sahen die Spieler unter anderem den damaligen Sammelplatz, auf dem auch Fußball gespielt wurde. Auf einem der Fundamente der ehemaligen Baracken gedachten die Schalker der vielen Opfern, die durch die Hand der Nationalsozialisten ihr Leben verloren hatten und legten als Zeichen des Gedenkens Kieselsteine nieder. Neben Kurt Landauer und Alfred Strauß, der 1933 eines der ersten Opfer war, wurden 16 weitere Vereinsmitglieder des FC Bayern und viele weitere Fußballer in das KZ Dachau verschleppt und hingerichtet. "Die Führung durch die Gedenkstätte war wirklich sehr interessant und lehrreich", sagt U 17-Spieler Noah Heim. "Die Dinge, die hier geschehen sind, und die Art, wie die Menschen behandelt wurden, schockieren mich und machen mich traurig und wütend." U 16-Trainer und Ex-Profi Willi Landgraf ergänzt: "Ich selbst war - wie die meisten der Jungs - zum ersten Mal in einem ehemaligen Konzentrationslager. Ich denke, die Spieler und auch wir Trainer konnten einiges aus der Führung mitnehmen und werden uns auch in Zukunft dafür stark machen, dass so etwas nie wieder geschehen wird."

Borussia Mönchengladbach: Die U 17 von Borussia Mönchengladbach, Tabellendritter in der West-Staffel der B-Junioren Bundesliga, hat vor dem Ligastart am Samstag (ab 11 Uhr) beim FC Schalke 04 mit Personalsorgen zu kämpfen. Rechtsverteidiger und Kapitän Yassir Atty fällt nach seinem Sehnenanriss im Oberschenkel voraussichtlich noch drei Wochen aus. Auch für Stürmer Luca Barata (Probleme am Hüftbeuger), mit elf Treffern bester Torschütze der "Fohlen", und Mittelfeldspieler Joel Cartus (Bänderanriss im Sprunggelenk) kommt ein Einsatz noch zu früh. Offensivspieler Leon Schütz ist nach seiner Roten Karte aus der Partie gegen den SC Preußen Münster (3:0) für zwei Partien gesperrt worden. Damit verpasst er auch noch das Duell mit dem SV Lippstadt 08 (Samstag, 23. Februar, ab 13 Uhr).

VfL Wolfsburg: Nicht nur die U 19 des VfL Wolfsburg, bei der Christian Wimmer die Nachfolge des künftigen U 23-Trainers Henning Bürger antreten wird, bekommt zur nächsten Saison einen neuen Trainer, sondern auch die U 17, die in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren Bundesliga auf Platz fünf überwintert hat. Daniel Bauer, aktuell noch Co-Trainer von Rüdiger Ziehl bei der U 23, übernimmt das Cheftraineramt bei den Wolfsburger B-Junioren. Der 37-Jährige ist seit 2016 für den VfL tätig, zunächst als Co-Trainer der U 19, anschließend bei der U 23. Als Spieler war er unter anderem für Eintracht Trier, den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Union Berlin am Ball. Er beerbt den langjährigen U 17-Trainer Steffen Brauer (52), der zukünftig die U 14-Mannschaft des VfL Wolfsburg betreuen wird.

FC Energie Cottbus: Der Wechsel des bisherigen U 17-Trainers Markus Zschiesche zur U 19 des FC Energie Cottbus, die in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga um den Klassenverbleib kämpft, hatte auch Auswirkungen auf weitere Nachwuchsmannschaften ­der Lausitzer. So wird die U 17 in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga nun von Tino Naumann trainiert, der zuvor für die U 16 der Lausitzer verantwortlich war. Zschiesche hatte in der Winterpause bei der U 19 die Nachfolge von Sebastian Abt angetreten, der bei der Regionalliga-Mannschaft auf Claus-Dieter "Pele" Wollitz (zum 1. FC Magdeburg) gefolgt war. Nachwuchsleiter Sebastian König ist seitdem in Doppelfunktion auch als Sportlicher Leiter für die erste Mannschaft verantwortlich. "Es war unser großer Wunsch, die Veränderungen intern vorzunehmen, um das Vertrauen in unsere Trainer und Mitarbeiter weiter zu stärken", begründet König die Entscheidungen.

FC Bayern München: Die U 17 des FC Bayern München präsentierte sich vor dem Start der zweiten Saisonhälfte in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga am Sonntag (ab 11 Uhr) beim SC Freiburg in guter Verfassung. Die Mannschaft von Ex-Nationalspieler und DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose gewann ihr fünftes und abschließendes Testspiel gegen den aktuellen Deutschen Meister 1. FC Köln 5:3 (4:1). Yusuf Kabadayi (2), Lasse Günther, Arijon Ibrahimovic und Lucas Copado trafen für den Tabellendritten der Süd/Südwest-Staffel. Namory Cissé, Winzent Suchanek und Luan Simnica waren für die Domstädter erfolgreich, die im Westen aktuell mit 44 Punkten nach 17 Spielen auf Platz eins rangieren. Es wurden viermal 30 Minuten gespielt. Dabei kamen bei den Münchnern, die 2019 im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft an den Kölner gescheitert waren (0:1 und 0:4) ab der 61. Minute fast ausschließlich U 16-Spieler zum Einsatz. "Das war eine gute Probe für uns", lobte Miro Klose. "Die Jungs haben es super gemacht - auch die jüngeren Spieler in der zweiten Halbzeit."

TSG Hoffenheim: Gleich vier Spieler aus der U 17 der TSG Hoffenheim durften sich am vergangenen Wochenende bei den A-Junioren beweisen. Mit Nahuel Noll, Noah König und Mamin Sanyang standen drei B-Junioren beim 4:0 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball in der Startformation von U 19-Trainer Marcel Rapp. Der vierte U 17-Spieler Valentin Lässig wurde im Laufe der Partie eingewechselt. Mamin Sanyang war bei seinem Debüt gleich als Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:0 erfolgreich. "Wir mussten mit einer bunt zusammengestellten Mannschaft spielen und dafür haben es die Jungs ordentlich gemacht", so Marcel Rapp. "Sie haben sich angestrengt und gewonnen, aber es war auch offensichtlich, dass wir noch Luft nach oben haben."

[mspw]