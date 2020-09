Schalke 04: Profivertrag für Calhanoglu

Wenige Monate nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum FC Schalke 04 und nach nur zwei Einsätzen in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga hat U 19-Nationalspieler Kerim Calhanoglu (18) bei S04 einen Profivertrag unterschrieben. Revierrivale Borussia Dortmund verpflichtete ein Talent aus England, für den 1. FC Nürnberg traf Eric Shuranov viermal. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

FC Schalke 04: Ein weiteres Talent steht beim FC Schalke 04 vor dem Sprung zu den Profis. Der deutsche U 19-Nationalspieler Kerim Calhanoglu (18) hat bei den Knappen einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Der Zugang von der TSG Hoffenheim spielt aktuell für die U 19 der Gelsenkirchener in der West-Staffel. "Kerim Calhanoglu besitzt unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können", sagt Jochen Schneider, Schalkes Vorstand Sport und Kommunikation. "Wichtig ist jetzt, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet. In Zusammenarbeit mit unserer Knappenschmiede werden wir ihn auf diesem Weg begleiten und behutsam aufbauen." Das sieht auch Calhanoglus aktueller Trainer Norbert Elgert so: "Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U 19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Kerim ist ein talentierter Junge mit viel Potenzial und einem richtig guten Charakter. Ich freue mich sehr für ihn." Kerim Calhanoglu, dessen Cousin Hakan Calhanoglu beim AC Mailand unter Vertrag steht, war in diesem Sommer aus Hoffenheim zu den Königsblauen gewechselt. Er kann unter anderem als Linksverteidiger oder im linken Mittelfeld eingesetzt werden. In den beiden bisherigen Ligaspielen gegen den 1. FC Köln (1:0) und beim Wuppertaler SV (2:1) führte er die Mannschaft als Kapitän auf das Feld.

Borussia Dortmund: Mit Jamie Bynoe-Gittens hat Borussia Dortmund ein weiteres Talent aus England verpflichtet. Der erst 16 Jahre alte Außenstürmer ist beim BVB zunächst für die U 19 vorgesehen und hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Bynoe-Gittens kommt aus der Nachwuchsabteilung des englischen Topklubs Manchester City zu den Dortmundern, gilt als trickreich und dribbelstark. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärt: "Wir freuen uns, dass sich Jamie unserer Nachwuchsabteilung angeschlossen hat. Er wird vorerst für die U 19 spielen. Unsere Scouting-Abteilung hat da einen hervorragenden Job gemacht. Er ist ein hochveranlagter Außenspieler, der sich aber erst einmal in Ruhe bei uns im Nachwuchsbereich entwickeln soll. Wir wollen nicht, dass die Erwartungshaltung gleich von Anfang an zu hoch ist."

1. FC Nürnberg: Nach dem ersten Saisonsieg in der Staffel Süd/Südwest (4:1 gegen den SC Freiburg) zog Fabian Adelmann, Trainer beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg, ein positives Fazit. "Die Mannschaft hat unseren Plan sehr gut umgesetzt", so Adelmann. "Wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen, wenn wir kompakt stehen. Anders als beim 1:1 gegen Ingolstadt haben wir die sich bietenden Chancen auch eiskalt genutzt." Das traf vor allem auf Angreifer Eric Shuranov zu, der alle vier FCN-Treffer erzielte. Der etatmäßige U 17-Torhüter Nicolas Ortegel, der den angeschlagenen Emre Yilmaz (Verletzung an der Hand) vertrat, wurde erst in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter der Freiburger bezwungen. Für den Club geht es am Samstag (ab 12.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren gegen den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim.

SC Freiburg: Thomas Stamm, U 19-Trainer beim SC Freiburg, muss in der Staffel Süd/Südwest am Samstag, 17. Oktober (ab 10.30 Uhr), in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim ohne Dominique Domröse auskommen. Der 18 Jahre alte Außenverteidiger hatte sich beim 1:4 gegen den 1. FC Nürnberg wegen einer Notbremse die Rote Karte eingehandelt. "Klar war das ein Knackpunkt", so Stamm zum Platzverweis. "Dennoch müssen wir gerade in Unterzahl besser verteidigen", so der Schweizer weiter. Mit Blick auf das Spiel im DFB-Pokal der Junioren am Sonntag (ab 11 Uhr) beim Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz fordert Stamm: "Wir müssen das jetzt aufarbeiten, abhaken und dann den Blick auf Mainz richten." Mit insgesamt sechs Titelgewinnen zwischen 2006 und 2018 ist der SC Freiburg der Rekordpokalsieger.

VfL Wolfsburg: Zwei U 19-Talente des VfL Wolfsburg, die sonst in der Staffel Nord/Nordost für die Niedersachsen am Ball sind, durften sich jetzt zum ersten Mal bei der U 23 in der Regionalliga Nord beweisen. Der erst 17 Jahre alte Innenverteidiger und irische Junioren-Nationalspieler Anselmo Garcia McNulty stand beim 1:0 der zweiten Mannschaft der Wölfe gegen den VfB Oldenburg sogar in der Startelf. Angreifer Moses Otuali (18) wurde eingewechselt. Für die A-Junioren des VfL, die nach zwei Ligaspielen noch auf ihre ersten Zähler warten, geht es am Samstag (ab 11 Uhr) im DFB-Pokal der Junioren gegen den Ligakonkurrenten Dynamo Dresden weiter.

1. FC Magdeburg: Glück im Unglück hatte Ole Hoch, der an den beiden ersten Spieltagen in der Staffel Nord/Nordost jeweils zur Anfangsformation des 1. FC Magdeburg gehörte. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler musste beim 1:0-Heimsieg gegen Holstein Kiel schon während der Anfangsphase nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht werden. "Ole hatte sich eine tiefe Fleischwunde zugezogen, die genäht werden musste", sagt FCM-Trainer Petrik Sander DFB.de. "Wegen der Naht wird er uns im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 fehlen. Wir rechnen aber nicht mit weiteren Folgen." Im Erstrundenduell am Samstag (ab 11 Uhr) treffen mit den Magdeburgern und den Königsblauen zwei Mannschaften aufeinander, die in ihrer Staffel jeweils mit zwei Siegen aus zwei Spielen optimal gestartet sind.

