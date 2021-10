Schaffert und Bergmann im DFB-Vorstand

Im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das DFB-Präsidium Ralph-Uwe Schaffert und Thomas Bergmann in den DFB-Vorstand berufen.

Ralph-Uwe Schaffert wurde zuvor am 25. September auf dem 46. Ordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) zum NFV-Präsidenten gewählt. Thomas Bergmann ist seit seiner Wahl beim ordentlichen Verbandstag des Südwestdeutschen Fußballverbandes (FRV) am 2. Oktober neuer FRV-Präsident. Als Präsidenten eines Regionalverbandes gehören Schaffert und Bergmann nach Bestätigung der Neubesetzung durch das DFB-Präsidium nun satzungsgemäß auch dem DFB-Vorstand an.