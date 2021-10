Schade ist "Spieler des Israel-Spiels"

Aktivposten auf der rechten Mittelfeldseite, stark in der Luft und dann auch noch Torschütze: Kevin Schade vom SC Freiburg hat bei seinem ersten Einsatz in der U 21-Nationalmannschaft beim 3:2 gegen Israel am Donnerstagabend mit einer starken Leistung kräftig Eigenwerbung betrieben.

Die User auf DFB.de und von Fan Club Nationalmannschaft haben ganz genau hingesehen und Schade beim Voting zum Spieler des Spiels folgerichtig mit den meisten Stimmen versehen. Insgesamt 40,4 Prozent aller Klicks entfielen auf den 19-Jährigen.

Auf dem zweiten Platz landete mit 21,4 Prozent der Stimmen Siegtorschütze Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05, Dritter wurde Malik Tillman vom FC Bayern München, ebenfalls Torschütze, mit 15,6 Prozent.

Wir bedanken uns bei allen fürs Abstimmen!

