SC Verl: Kniat löst Capretti als Cheftrainer ab

Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten Drittligisten SC Verl: Michél Kniat steht ab sofort bei den Ostwestfalen an der Seitenlinie. Der 36-Jährige löst Guerino Capretti nach fast fünf Jahren ab. Capretti, der den Sportclub im Sommer 2020 erstmals in die dritthöchste Spielklasse führte, hatte Ende Dezember angekündigt, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Jetzt erfolgte die vorzeitige Trennung.

Kniat, der seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer gemeinsam mit Capretti und den ehemaligen Nationalspieler*innen Miroslav Klose und Kim Kulig absolviert hatte, war seit Sommer 2017 für die zweite Mannschaft des Zweitligisten SC Paderborn 07 verantwortlich, führt mit dem Team aktuell die Tabelle der Oberliga Westfalen an.

Bei den Verlern soll der gebürtige Eschweiler, der am Freitag (ab 19 Uhr) beim Heimspiel in Lotte gegen den FSV Zwickau seinen Einstand geben wird, die Serie von fünf Begegnungen ohne Sieg beenden. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt einen Zähler.

Bertels: "Mannschaft benötigt neuen Impuls"

"Rino hat fast fünf Jahre lang starke Arbeit für den Sportclub geleistet, gekrönt mit dem Aufstieg in die 3. Liga und dem siebten Platz in der ersten Profisaison", so Verls Präsident und Sportvorstand Raimund Bertels. "Ich bedauere, dass unsere Zusammenarbeit schon jetzt und nicht - wie geplant - im Sommer endet. Nach zahlreichen intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen sind wir uns sicher, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um sportlich wieder erfolgreicher zu sein. Wir wollen die herausragende Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren fortführen."

Bertels weiter: "Mit Michél Kniat haben wir unseren absoluten Wunschtrainer verpflichtet. Wir sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft schnell wieder in die Erfolgsspur bringen kann. Wir beobachten seine Entwicklung beim SCP schon länger mit großem Interesse. Er ist ein Teamplayer, bodenständig, ehrgeizig und wird durch seine Art und Weise alle im Team begeistern und mitreißen."

"Michél passt genau in unser Profil"

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter und Torwart-Trainer beim Sportclub, ergänzt: "Michél passt genau in unser Profil und zu unserer Spielidee. Wir wollen weiter leidenschaftlichen und mutigen Fußball spielen. In Paderborn hat er eindrucksvoll bewiesen, dass er junge Spieler aus- und weiterbilden kann, was genau zu unserer Vereinsphilosophie und der Sportclub-DNA passt."

Kniat, der beim Sportclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben hat, bringt auch seinen Co-Trainer Daniel Jara Cortina mit an die Poststraße. Dem neuen Trainerteam gehören weiterhin Co-Trainer Sergej Schmik sowie Sebastian Lange an.

[mspw]