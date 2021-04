SC Sand trennt sich von Trainerin Häuptle

Der SC Sand aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat sich mit sofortiger Wirkung von seiner Trainerin Nora Häuptle getrennt. Der frühere Pokalfinalist ist als Tabellenelfter mit nur acht Punkten auf dem Konto stark abstiegsgefährdet.

"Wir wollen handeln und möchten durch den Trainerwechsel mit neuen Impulsen in die noch ausstehenden vier Partien gehen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen", sagt der Sportliche Leiter Sascha Reiß zu dieser Maßnahme. Der Verein will noch in dieser Woche eine*n Nachfolger*in präsentieren.