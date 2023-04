Riesenjubel: Preußen Münster feiert Meisterschaft in der Regionalliga West

SC Preußen Münster feiert Rückkehr in 3. Liga

Der SC Preußen Münster hat es geschafft! Der ehemalige Bundesligist steht als Meister der Regionalliga West und damit als erster Aufsteiger in die 3. Liga fest. Drei Spieltage vor dem Saisonende sind die "Adlerträger" nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Nach dem 2:0 (1:0) gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach U 23 uneinholbare 14 Punkte.

Zuvor hatte der 1. FC Düren offiziell erklärt, gegen die 0:2-Wertung des kurzfristig abgesagten Heimspiels gegen Münster durch den Verband, weil nach dessen Ansicht keine geeignete Spielstätte zur Verfügung stand, nicht mehr in Berufung zu gehen, sondern das Urteil zu akzeptieren. Damit war endgültig der Weg frei für die Münsteraner Meisterfeier. Wegen des Punktverlustes der Gladbacher (2:2 gegen die U 21 des 1. FC Köln) wären die Preußen aber auch ohne die Zähler des Düren-Spiels vorzeitig aufgestiegen.

Vor 12.954 Zuschauer*innen im ausverkauften Stadion an der Hammer Straße brachte Innenverteidiger Simon Scherder (41.) die Preußen kurz vor der Pause auf die Siegerstraße. Der eingewechselte Deniz-Fabian Bindemann (67.) machte alles klar. In der Schlussphase sah der Düsseldorfer Ephraim Kalonji wegen einer Tätlichkeit noch die Rote Karte (84.). Nach dem Abpfiff kannte der Jubel bei den Anhängern des Traditionsklubs keine Grenzen, die Fans stürmten auf den Platz, um die Mannschaft zu feiern.

Zur kommenden Saison 2023/2024 melden sich die Münsteraner damit nach drei Jahren Abstinenz in der dritthöchsten Spielklasse zurück. Von 2011 bis 2020 war der Traditionsverein bereits neun Spielzeiten lang ununterbrochen in der 3. Liga am Start.

Nach den Plätzen drei und zwei in den beiden zurückliegenden Regionalliga West-Saisons gelang jetzt unter der Regie von Cheftrainer Sascha Hildmann die vorzeitige Rückkehr. Der SC Preußen weist zum aktuellen Zeitpunkt der Saison nicht nur die mit Abstand meisten Punkte auf. Münster hat unter anderem auch die meisten Tore erzielt (82) und die zweitwenigsten Gegentreffer (32) kassiert. "Wenn du mit so einem großen Verein wie Preußen Münster Meister wirst, ist das ein Highlight. Es ist der absolute Höhepunkt meiner bisherigen Trainerlaufbahn", schwärmte Trainer Hildmann.

[mspw]