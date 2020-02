SC Freiburg verpflicht Bremens Hoffmann

Die ehemalige U-Nationalspielerin Giovanna Hoffmann wechselt zur kommenden Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vom derzeitigen Zweitligisten Werder Bremen zum SC Freiburg. "Nach mehr als acht Jahren beim SV Werder Bremen habe ich mich entschieden, mich sowohl sportlich als auch persönlich einer neuen Herausforderung zu widmen. Ich bin überzeugt davon, dass ich diese beim SC Freiburg finden werde", so die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin.

Hoffmann absolvierte bislang 62 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des SV Werder, durchlief von der U 16 bis zur U 19 die Nachwuchsteams des DFB und erzielte dabei in 21 Partien vier Treffer. "Der Verein will sich in der Bundesliga weiter oben festsetzen und hat dabei einen klaren Plan. Ich wünsche mir, dass ich erst mit Werder den direkten Wiederaufstieg perfekt machen und dann mit dem Sport-Club angreifen kann", so Hoffmann über ihre Ziele.

Freiburgs Trainer Daniel Kraus sagt: "Mit ihren Qualitäten im offensiven Mittelfeld und ihrer Torgefährlichkeit wird Giovanna unser Angriffsspiel weiter beleben. Wir freuen uns, sie ab dem Sommer hier begrüßen zu dürfen."

[dfb]