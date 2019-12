SC Freiburg: Profivertrag für Kevin Schade

Für seine vorbildliche Nachwuchsförderung ist der SC Freiburg bekannt. Mit U 19-Nationalspieler Kevin Schade hat jetzt ein weiteres Toptalent der Breisgauer einen Profivertrag unterschrieben. Norbert Elgert, U 19-Trainer des FC Schalke 04, erhielt eine besondere Auszeichnung und der 1. FC Union Berlin landete einen internationalen Erfolg. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

SC Freiburg: Angreifer Kevin Schade bleibt dem SC Freiburg noch länger erhalten. Der fünfmalige U 19-Nationalspieler (drei Tore) hat bei den Breisgauern seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Schade war im Sommer 2018 aus der Nachwuchsabteilung des FC Energie Cottbus nach Freiburg gewechselt. In dieser Spielzeit absolvierte der Mittelstürmer für die Freiburger U 19 neun Partien in der Staffel Süd/Südwest, in denen ihm drei Treffer gelangen. Auch für die U 23 des SC Freiburg kam Schade schon in vier Spielen in der Regionalliga Südwest zum Einsatz (ein Tor).

FC Schalke 04: Über eine große Ehre durfte sich Norbert Elgert, Trainer des FC Schalke 04 in der Staffel West, freuen. Der 62 Jahre alte Fußball-Lehrer, der unter anderem die Weltmeister Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie Nationalspieler Leroy Sané ausgebildet hat, ist mit dem "Inspirational Life Award" ausgezeichnet worden. Der seit 2010 vom Fachmagazin "Der erfolgreiche Weg", dem Institut Dr. Enkelmann und dem gemeinnützen Verein "Helden von morgen" vergebene Preis wird an Menschen verliehen, die aufgrund ihres Lebensweges und Lebenswerks ein inspirierendes Vorbild für andere sind. "Nach der Ehrung als DFB-Trainer des Jahres 2013 und der Aufnahme in die Schalker Ehrenkabine 2014 ist dies eine weitere sehr besondere Auszeichnung für mich", so Norbert Elgert. "Das war und ist schon eine Hausnummer. Darauf bin ich dann ausnahmsweise auch mal stolz. Wenn du für dein Lebenswerk geehrt und in einem Atemzug mit Personen wie dem Autor Monty Roberts oder Reinhold Messner, dem bekanntesten Bergsteiger aller Zeiten, genannt wirst - ohne dass ich mich auf Augenhöhe mit solchen Menschen fühle - dann ist das schon sehr speziell und besonders."

Kickers Offenbach: Die U 19 von Kickers Offenbach wird im abschließenden Spiel vor der Winterpause in der Staffel Süd/Südwest am Samstag (ab 11 Uhr) gegen den FC Ingolstadt 04 wieder von Steven Kessler betreut. Der 44-Jährige war Mitte September nach der Freistellung von Cheftrainer Daniel Steuernagel (inzwischen KFC Uerdingen 05) interimsweise bei der ersten Mannschaft eingesprungen. Unter seiner Leitung holte der OFC in der Regionalliga Südwest zwölf Punkte aus zehn Spielen. In diesem Zeitraum standen bei der U 19 der Offenbacher zunächst Co-Trainer Alfonso Todisco und dann Interimstrainer Michael Fischer an der Seitenlinie. Nach 13 Begegnungen belegen die Kickers nur wegen der im Vergleich zum FC Augsburg um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz einen Abstiegsplatz. Eine Veränderung gibt es auch im Leistungszentrum der Hessen. Alessandro Taliento hat die administrative Leitung von Kai Kretschmann übernommen. Zuletzt war Taliento beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Stabsstelle für Nationalmannschaften und Akademie tätig. Außerdem arbeitete der gebürtige Aschaffenburger schon als Nachwuchstrainer beim Hamburger SV und Karlsruher SC.

Fortuna Düsseldorf: Hinter der U 19 von Fortuna Düsseldorf liegt die erfolgreichste Hinrunde seit der Zugehörigkeit zur Staffel West. Die Mannschaft von Trainer Sinisa Suker kommt nach dem 5:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen auf 30 Punkte. Die Ausbeute bedeutet mit zwei Zählern Rückstand auf Herbstmeister 1. FC Köln den zweiten Tabellenplatz. Dabei bot der Abschluss der ersten Serie auch ein Kuriosum: Die Fortuna bekam bereits während der ersten Halbzeit gleich zwei Foul- und einen Handelfmeter zugesprochen. Die Düsseldorfer verwandelten alle Strafstöße. Dabei durften sich mit Connor Klossek, Daniel Kamkam Kyerewaa und Elmin Heric drei verschiedene Schützen beweisen. "Wir haben eine gute erste Halbzeit hingelegt", so Suker. "Unsere Leistung in der zweiten Hälfte reicht mir aber nicht - da haben wir die Spielfreude vermissen lassen. Dennoch haben wir die erfolgreichste Hinserie der Vereinsgeschichte gespielt. Diese Leistung wollen wir in der Rückrunde bestätigen." Im abschließenden Spiel vor der Winterpause empfangen die Düsseldorfer am Samstag (ab 11 Uhr) den VfL Bochum.

VfL Wolfsburg: Der VfL Wolfsburg musste in der Staffel Nord/Nordost beim 1:3 im Topspiel gegen den Meisterschaftskonkurrenten Hertha BSC die zweite Niederlage hintereinander hinnehmen. Damit gingen die Tabellenführung und auch die Herbstmeisterschaft an den SV Werder Bremen. "Wir haben nicht so agiert, wie wir es wollten", sagt VfL-Trainer Henning Bürger. "Hertha BSC war deutlich stärker und ist folgerichtig in Führung gegangen. Nach der Pause haben wir gezeigt, was wir können, und druckvoll gespielt. Zu mehr als dem Anschlusstreffer hat es leider nicht mehr gereicht. Das ärgert uns sehr. Aber die Saison ist noch lang und wir werden aus dieser Erfahrung lernen." Am Samstag (ab 13 Uhr) gastiert die U 19 des VfL Wolfsburg beim FC St. Pauli. "In Hamburg wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und in die Erfolgsspur zurückfinden", so Ex-Profi Bürger. Verzichten muss der 49-Jährige auf U 19-Nationalspieler Soufiane Messeguem, der wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

1. FC Union Berlin: Der 1. FC Union Berlin hat den "Baltic Sea Cup" mit einem Erfolg abgeschlossen. Die Auswahl aus U 19- und U 17-Nachwuchsspielern sowie U 21-Profis gewann 3:2 (1:1) gegen das Nachwuchsteam des dänischen Topklubs Bröndby IF. Für die Berliner Treffer waren U 19-Torjäger Fisnik Asllani sowie die U 17 Spieler Malick Sanogo, Sohn von Ex-Bundesligaprofi Boubacar Sanogo, und Philipp Kühn verantwortlich. "Man muss immer berücksichtigen, dass die Jungs kein eingespieltes Team sind", so Ex-Profi und Co-Trainer Sebastian Bönig, der die Mannschaft gemeinsam mit U 19-Trainer André Vilk betreut. "Das ist nicht immer einfach, aber sie haben sich gut hineingekämpft." Insgesamt beendeten die "Eisernen" den Wettbewerb mit einem Unentschieden (3:3 gegen den FC Nordsjaelland), einer Niederlage (1:2 gegen BK Halmstad) und zwei Siegen (3:2 gegen den BK Aalborg und gegen Bröndby IF). "Am Ende geht es darum, Erfahrungen zu sammeln", so Bönig weiter. "Es ist eine sportliche Aufgabe, zusammen auf Wettkampfreise zu gehen. Gleichzeitig ist es eine weitere Herausforderung neben dem Ligaalltag." Zum Jahresabschluss in der Staffel Nord/Nordost tritt der viertplatzierte 1. FC Union am Sonntag (ab 13 Uhr) bei Hannover 96 an.

