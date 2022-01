SBFV sucht Sportliche*r Leiter*in/ Verbandssportlehrer*in

Der Südbadische Fußballverband e.V. mit Sitz in Freiburg ist mit ca. 275.000 Mitgliedern in knapp 700 Vereinen der größte Sportfachverband in Südbaden. Der SBFV sucht zum 1. Mai 2022 eine*n

Sportliche*r Leiter*in/ Verbandssportlehrer*in (w/m/d)

für eine zunächst auf zwei Jahre befristete Festanstellung, mit Aussicht auf eine längerfristige Zusammenarbeit.

Die Aufgaben:

konzeptionelle Ausrichtung der regionalen Talentförderung

Verantwortliche Betreuung einzelner Auswahlmannschaften

Verantwortlich für die Konzeption und Organisation der Trainer Aus- und Fortbildung auf Landesverbandsebene

Verantwortliche Durchführung einzelner Maßnahmen der Trainer Aus- und Fortbildung

Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit Verbands-, Vereinsmitarbeitern (insb. NLZ) und der Südbadischen Sportschule Steinbach

Ansprechpartner des DFB und der Verbandsgremien zu sportlichen Fragestellungen

Die Anforderungen:

Abgeschlossene Ausbildung zum Fußball-Lehrer*in, mindestens jedoch A-Lizenz-Inhaber*in

Sportwissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikationen

Erfahrung als Fußball-Trainer*in in Vereins- oder Verbandsarbeit

Erfahrung in der Lehrtätigkeit

Organisationsgeschick, Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Einsatzbereitschaft

zeitliche Flexibilität (Einsätze am Abend oder Wochenende)

Anwenderkenntnisse der Microsoft-365-Umgebung

eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

gute Präsentationsfähigkeiten

Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

PKW-Führerschein

Dienstort ist die Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbandes in Freiburg mit Auswärtstätigkeiten (z. B. dezentral bei Vereinen oder an der Südbadischen Sportschule Steinbach).

Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Tätigkeitsbereich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittsdatums mit dem Betreff "Sportlicher Leiter" bis spätestens 31. Januar 2022 ausschließlich per E-Mail an jobs@sbfv.de (max. 3 pdf-Dateien) z.H. des Geschäftsführers Johannes Restle.

[sbfv]