SBFV sucht Social-Media-Redakteur*in

Der Südbadische Fußballverband e.V. mit Sitz in Freiburg ist mit ca. 275.000 Mitgliedern in knapp 700 Vereinen der größte Sportfachverband in Südbaden. Im Rahmen der Umsetzung der "Zukunftsstrategie Amateurfußball" sucht der SBFV zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Social-Media-Redakteur*in

zur Mitarbeit im Bereich Kommunikation & Marketing (m/w/d)

für eine zunächst auf zwei Jahre befristete Festanstellung (eine längerfristige Zusammenarbeit wird angestrebt).

Die Aufgaben:

Ihre Kernaufgabe wird es sein, alle für den Südbadischen Fußballverband relevanten Themen zur Förderung der Amateurfußball-Entwicklung in den Social-Media-Kanälen und darüber hinaus öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren.

Mitarbeit in der Verbands-Kommunikation, insb. im Bereich "Neue Medien"

Pflege und Weiterentwicklung der eigenen Social-Media-Kanäle

konzeptionelle Mitarbeit an strategischen Themen der Medienarbeit

Umsetzung der erarbeiteten Konzepte

Konzipierung und Umsetzung von Service- & Schulungsangeboten im Bereich Social-Media

Mitarbeit im Bereich Marketing & Events sowie bei weiteren Verbandsprojekten

Die Anforderungen:

hervorragende Kenntnisse im Bereich Social-Media (Facebook, Twitter, Instagram u. v. m.)

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem für den Journalismus relevanten Fachbereich oder eine vergleichbare Berufserfahrung

Referenzen als freier Mitarbeiter oder Praktikant im Bereich des Sportjournalismus

Kenntnisse im Bereich Video, Foto und Bildbearbeitung (InDesign, Illustrator)

Kenntnisse im Bereich Mediendesign (Photoshop, PremierPro)

Anwenderkenntnisse der Microsoft-365-Umgebung

eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

starken Bezug zum Sport, insb. zum Amateurfußball (mit Erfahrung als Vereinssportler oder im Ehrenamt)

gute Präsentationsfähigkeiten

Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Tätigkeitsbereich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittsdatums mit dem Betreff "Social-Media-Redakteur" bis spätestens 31. August 2021 ausschließlich per E-Mail an jobs@sbfv.de (max. 3 PDF-Dateien) z. H. des Geschäftsführers Siegbert Lipps.

