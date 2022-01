SBFV sucht Projektmitarbeiter*in für Kinderfußball und Clubberatung

Der Südbadische Fußballverband e.V. mit Sitz in Freiburg ist mit ca. 275.000 Mitgliedern in knapp 700 Vereinen der größte Sportfachverband in Südbaden. Im Rahmen der Umsetzung der "Zukunftsstrategie Amateurfußball" sucht der SBFV zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Projektmitarbeiter*in für Kinderfußball und Clubberatung (w/m/d)

für eine zunächst auf zwei Jahre befristete Festanstellung.

Die Aufgaben:

Weiterentwicklung des Kinderfußballkonzeptes des SBFV

Umsetzung des Kinderfußballkonzeptes in Zusammenarbeit mit den Verbandsgremien und den Vereinen des SBFV

Beratung der Fußballvereine zu allen Fragen außerhalb des Spielbetriebes (Ehrenamt, Qualifizierung, Kinderfußball, Vereinsentwicklung, Engagement & Soziales etc.)

Koordination und Vermittlung von Serviceangeboten für die Vereine

Durchführung von Vereinsbesuchen

Unterstützung und Zusammenarbeit mit den ehren- und hauptamtlichen SBFV-Mitarbeitern auf Bezirks- und Verbandsebene

Referententätigkeit

Die Anforderungen:

sportwissenschaftliches/-ökonomisches, betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikationen

Besitz einer Fußballtrainer- / Vereinsmanager-Lizenz bzw. Bereitschaft zum kurzfristigen Erwerb

starken Bezug zum Sport, insb. zum Amateurfußball (mit Erfahrung als Vereinssportler oder im Ehrenamt)

zeitliche Flexibilität (regelmäßige Einsätze am Abend oder Wochenende)

Anwenderkenntnisse der Microsoft-365-Umgebung

eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

PKW-Führerschein

Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Tätigkeitsbereich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittsdatums mit dem Betreff "Clubberater/Kinderfußball" bis spätestens 15. Januar 2022 ausschließlich per E-Mail an jobs@sbfv.de (max. 3 PDF-Dateien) z. H. des Geschäftsführers Johannes Restle.

