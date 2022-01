Sara Doorsoun wechselt nach Frankfurt

Nationalspielerin Sara Doorsoun wechselt mit sofortiger Wirkung innerhalb der FLYERALARM Frauen-Bundesliga von Pokalsieger VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin hat beim Team aus Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterzeichnet.

"Ich habe mir Gedanken gemacht, welcher mein nächster Schritt sein kann, nachdem ich zuletzt nicht so oft zum Einsatz kam und im Sommer Teil des DFB-Teams bei der Europameisterschaft sein möchte", sagt Doorsoun. "Die Eintracht ist dafür genau die richtige Station. Denn in den vergangenen Jahren konnte man sehen, was für ein klasse Team hier zusammenwächst, gerade im DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg. Aber auch die Entwicklung in der zurückliegenden Hinrunde in der Liga ist beeindruckend. Ich bin dankbar für die Zeit in Wolfsburg, schaue aber nun nach vorne auf und bin froh, dass der Wechsel jetzt im Winter zu Stande kam."

Doorsoun wechselte im Sommer 2018 von der SGS Essen zum VfL Wolfsburg. Bei den "Wölfinnen" kam sie 45-mal in der Bundesliga, 20-mal in der Women's Champions League und siebenmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Dabei gewann sie zweimal die Deutsche Meisterschaft und dreimal den Pokal.

[sid/bt]