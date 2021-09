Sané ist "Spieler des Island-Spiels"

Er dribbelt, bereitet Tore vor, trifft auch selbst und arbeitet intensiv mit nach hinten: Leroy Sané hat beim 4:0 in der WM-Qualifikation gegen Island erneut seine große fußballerische Klasse gezeigt. Der Münchner blüht unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick förmlich auf: rennt, ackert und zaubert zugleich.

Gegen Island gelangen Sané ein Tor (56.) und die Vorlage zum 1:0 durch Serge Gnabry (4.). Und auch in den Spielen zuvor gegen Liechtenstein, nach dem er bereits zum Man of the Match gewählt wurde, sowie gegen Armenien wusste der 25-Jährige torgefährlich und mannschaftsdienlich zu überzeugen. "Der Junge hat Bock auf Fußball", sagte sein Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich anerkennend nach dem Auftritt in Reykjavik.

Das sahen auch die Fans so und wählten Sané mit 33,1 Prozent der Stimmen zum Spieler des Spiels. Hinter Sané landeten Kimmich (13,5 Prozent) und Torschütze Antonio Rüdiger (11,6 Prozent) auf den Plätzen zwei und drei.

