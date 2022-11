Sané fällt für WM-Auftakt gegen Japan aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch (ab 14 Uhr MEZ, live in der ARD und bei MagentaTV) auf Leroy Sané verzichten. Der 26 Jahre alte Offensivspieler von Meister FC Bayern München steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. Die übrigen 25 Spieler des deutschen WM-Kaders nahmen dagegen am Abschlusstraining in Al-Shamal teil.

Nach dem Mittagessen macht sich die Auswahl des viermaligen Weltmeisters heute auf den Weg in Katars Hauptstadt Doha, wo Kapitän Manuel Neuer und Co. die Nacht vor dem Auftaktspiel verbringen werden. Heute (ab 16.15 Uhr) nehmen Bundestrainer Hansi Flick und der Münchner Joshua Kimmich an der Abschluss-Pressekonferenz teil.