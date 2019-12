Der aktuelle Herbstmeister zu Gast in Baden: VfL Wolfsburg spielt beim SC Sand

Sand vs. Wolfsburg live bei Magenta Sport

Leckerbissen für alle Fans der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Heute (ab 14 Uhr) tritt der aktuelle Herbstmeister und Doublesieger VfL Wolfsburg beim Siebtplatzierten SC Sand an. Wer die Partie live mitverfolgen möchte, der ist bei Magenta Sport genau richtig. Der Sender überträgt die Partie in voller Länge. Also: Einschalten und nichts verpassen!

[dfb]