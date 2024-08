Jubel in Andernach: Der SC Sand setzt sich im Zweitligaduell durch

Sand gewinnt Zweitligaduell in Andernach

Der SC Sand hat das Zweitligaduell der ersten DFB-Pokalrunde der Frauen für sich entschieden. Der zweimalige DFB-Pokalfinalist setzte sich bei der SG Andernach mit 2:1 (2:0) durch. Zweitligaaufsteiger VfL Bochum feierte bei Hansa Rostock ein 10:0 (4:0)-Schützenfest und auch Borussia Mönchengladbach, der SV Weinberg, der Hamburger SV sowie der SV Meppen sind eine Runde weiter.

Für den FC Ingolstadt ist die Pokalreise hingegen schon beendet. Regionalligist Kickers Offenbach schaltete den FCI durch einem Last-Minute-Treffer mit 3:2 (2:2) aus.

Sand dank Takizawa und Griß eine Runde weiter

Sand führte in Andernach durch Tore von Rio Takizawa (16.) und Tabea Griß (34.) zur Pause schon 2:0, ehe der Treffer von Alina Wagner (54.) kurz nach dem Seitenwechsel noch einmal für Spannung sorgte. Zuletzt hatte Sand in der Saison 2016/2017 das Endspiel erreicht.

Die Gladbacherinnen hatten beim 5:0 (4:0) bei Landesligist Eintracht Leipzig keine Probleme. Auch Weinberg nahm die Erstrundenhürde FC Forstern aus der Regionalliga beim 4:0 (2:0) ohne große Mühe. Der Hamburger SV siegte 2:0 (1:0) beim 1. FC Magdeburg, während Meppen Regionalligist ESV Rot-Weiß Göttingen mit 7:1 (3:0) abfertigte.

Offenbachs Riepl wird zur Pokalheldin

In Offenbach war Franziska Riepl die umjubelte Pokalheldin. Nachdem Vanessa Klich (10.) und Adelina Zekaj (28.) einen scheinbar beruhigenden Vorsprung herausgeschossen hatten, kam Favorit Ingolstadt durch Kerstin Bogenschütz (30.) und Nadja Burkard (45.+3) noch vor der Pause ins Spiel zurück. Doch Riepl schoss in der 90. Minute den Siegtreffer und sicherte den Offenbacherinnen so das Ticket für die 2. Runde.

Die weiteren Ergebnisse der ersten DFB-Pokalrunde: SC Siegelbach 1894 (Südwestdeutscher FV) - 1. FFV Erfurt (Thüringer FV) 2:5 (0:1), FC St. Pauli (Hamburger FV) - Arminia Bielefeld (Meister RL West) 0:2 (0:1), Hegauer FV (Südbadischer FV) - SV Hegnach (Meister RL Süd) 0:4 (0:1), SV Henstedt-Ulzburg (Meister RL Nord) - FC Viktoria Berlin (RL Nordost) 1:4 (0:0), VfB Stuttgart (Württembergischer FV) - 1. FSV Mainz 05 (Meister RL Südwest) 1:2 (0:1), BSG Stahl Brandenburg (Landesliga) - Kieler MTV (RL Nord) 1:5 (0:2).

Gütersloh vs. Union Berlin live bei Sky

Ihren Abschluss findet die Auftaktrunde am Dienstag (ab 18.30 Uhr) mit dem Zweitligaduell zwischen dem FSV Gütersloh und Aufsteiger 1. FC Union Berlin, das im Ohlendorfstadion im Heidewald ausgetragen und live bei Sky übertragen wird. Im Anschluss der Partie lost Verena Schweers die 2. Runde aus.

Die zweite Runde mit Beteiligung der zwölf Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison findet vom 7. bis 11. September statt. Das Achtelfinale steigt vom 22. bis 24. November, die Runde der besten Acht vom 11. bis 13. Februar 2025. Die Halbfinalspiele sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.

[dfb]