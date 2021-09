Saisonstart live auf DFB-TV: Topspiel Schalke gegen Köln

Es geht wieder los. Vier Wochen nach den Staffeln Nord/Nordost und Süd/Südwest rollt auch in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga ab sofort wieder der Ball. Das erste Spitzenspiel nach mehr als zehn Monaten Corona-Pause steigt am Sonntag (ab 11 Uhr, live auf DFB-TV) im Gelsenkirchener Parkstadion, wenn der FC Schalke 04 den 1. FC Köln empfängt. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Innerhalb weniger Wochen stehen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln gleich zweimal gegenüber. Rund einen Monat nach dem Aufeinandertreffen in der Liga findet am Sonntag, 10. Oktober (ab 11 Uhr), das Halbfinale im NRW-Ligapokal zwischen den beiden Teams statt. Obwohl ein Gruppenspiel der WDFV-Sonderspielrunde gegen Fortuna Köln aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei S04 ausgefallen war, setzten sich die Schalker in ihrer Gruppe mit den weiteren Gegnern MSV Duisburg (2:1) und Arminia Bielefeld (4:1) als Sieger durch. Im DFB-Pokal der Junioren hatten die "Knappen" dagegen in der ersten Runde beim FC Carl Zeiss Jena im Elfmeterschießen das Nachsehen (3:4). Ihr abschließendes Vorbereitungsspiel gegen die U 21 des niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer gewann die Schalker 3:1. Weniger erfolgreich verlief dagegen der jüngste Auftritt der Kölner vor dem Ligastart. Der "Effzeh" musste sich dem Nachbarn FC Viktoria Köln 3:4 geschlagen geben. "Da einige unserer Jungs bei ihren Nationalteams waren, hatte das 2:1 im NRW-Ligapokal gegen Borussia Mönchengladbach eher den Charakter einer Generalprobe für den Saisonstart", sagt Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck gegenüber DFB.de. Ursprünglich angedacht war, an diesem Wochenende das Duell im DFB-Pokal der Junioren stattfinden zu lassen. Beide Vereine einigten sich aber darauf, zunächst die Partie im NRW-Ligapokal auszutragen und dann einen neuen Termin für das DFB-Pokalspiel (22. September, 18.30 Uhr) zu finden.

Die Trainer: Mit der Ausnahme eines Jahres als Co-Trainer der Bundesligamannschaft nimmt Norbert Elgert bereits seit 1996 bei der U 19 des FC Schalke 04 auf der Trainerbank Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener gilt längst als Institution und Vereinslegende. Allein dreimal (2006, 2012 und 2015) führte der 64-Jährige die "Königsblauen" zur Deutschen Meisterschaft. In der West-Staffel holte S04 zwischen 2011 und 2019 allein sechsmal den Titel und wurde zweimal Zweiter. In regelmäßigen Abständen schaffen unter Elgert hoffnungsvolle Talente den Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis. So bildete er unter anderem die Weltmeister Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie Nationalspieler Leroy Sané aus. Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der "Geißböcke" in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er damals aber nicht verhindern. Mittlerweile konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er unter anderem als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2018/2019 verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Spielzeit 2019/2020 beendeten die Kölner nach dem Corona-Abbruch als Staffelsieger.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse bereits 34-mal gegenüber. Mit 17 Schalker Siegen, sechs Unentschieden und elf Kölner Erfolgen spricht die Bilanz für die "Königsblauen". In zwei weiteren Duellen im DFB-Pokal der Junioren hatte ebenfalls S04 jeweils das bessere Ende für sich. Ein anderes Bild gibt es dagegen beim Blick auf die jüngsten direkten Vergleiche. Die Kölner Siegesserie von drei Duellen konnte S04 erst im zurückliegenden Duell Ende September 2020 beenden. Stanislav Fehler (mittlerweile bei der U 23 des FC Schalke 04) hatte zum 1:0-Endstand getroffen.

Die Nationalspieler: Mit Torhüter Jonas Urbig sowie den beiden Mittelfeldspielern Simon Breuer und Jens Castrop gehörten zuletzt drei Talente des 1. FC Köln zum Aufgebot der U 19-Nationalmannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf für die Länderspiele gegen die Schweiz (1:0) und England (1:1). Alle drei kamen auch zum Einsatz. Der Schalker Innenverteidiger Arbnor Aliu war auf Abruf nominiert. Mit der U 18-Auswahl des DFB waren Kölns Defensivspieler Meiko Wäschenbach und Angreifer Justin Diehl beim Vier-Nationen-Turnier in Tschechien im Einsatz. Stürmer Keke Topp vom FC Schalke 04 gehörte zum erweiterten Aufgebot. Diehl war in den drei Partien gegen die Slowakei (2:0), Österreich (3:1) und Gastgeber Tschechien (3:2) zweimal als Einwechselspieler und einmal von Beginn an am Ball, steuerte zwei Tore bei. Wäschenbach spielte gegen Österreich 90 Minuten durch.

Die Stimmen: Die U 19 des FC Schalke 04 will für den Ligastart an die Leistung aus dem Testspiel gegen die U 21 von Go Ahead Eagles Deventer (3:1) anknüpfen, bei dem Keke Topp zwei Treffer erzielte. "Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns mit viel Tempo auf beiden Seiten, sehr körperbetont und hart, aber nicht unfair", so Trainer Norbert Elgert. "Wir waren kompletter als beim Pokalspiel in Jena. Auch deswegen war eine deutliche Steigerung zu beobachten." Kölns-Trainer Stefan Ruthenbeck meint: "Während der Vorbereitung hat uns noch ein wenig die Konstanz gefehlt. Es wird die größte Aufgabe sein, in jedem Spiel ans Limit zu gehen. Der FC Schalke 04 befindet sich nach einigen externen Zugängen noch in der Findungsphase, wird mit seiner Qualität aber auf jeden Fall oben in der Tabelle dabei sein. Auch wenn die Favoritenrolle aus meiner Sicht bei S04 liegt, wollen wir uns in das Spiel reinbeißen und in jedem Zweikampf ein unangenehmer Gegner sein."

